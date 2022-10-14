Нормы ГТО на ВФМС сдал 75-летний волонтер, участвовавший в московском фестивале 1985 года

Выполнение нормативов ГТО проходит под девизом "Check up yourself", "Проверь себя", "Подтянись к движению"

СОЧИ, 17 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Виктор Шутов, 75-летний волонтер XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, стал одним из самых возрастных участников тестирования комплекса ГТО, проходящего в рамках молодежного форума в Сочи. За три дня нормативы комплекса протестировали 2927 человек из 67 стран.

"Я принимал участие во всемирном фестивале молодежи и студентов еще в 1985 году, когда узнал, что наша страна вновь примет этот фестиваль, сказал себе - обязательно на него попаду, и теперь я здесь в качестве серебряного волонтера, - рассказал ТАСС Шутов. - В 1985 году у меня был золотой значок ГТО, и здесь, в Сочи, первым из объектов в Олимпийском парке я увидел именно площадку ГТО. Я и сейчас на сто процентов могу заявить - я готов, это мне позволяют систематические занятия физкультурой", - рассказал Шутов.

Выполнение нормативов ГТО проходит под девизом "Check up yourself", "Проверь себя", "Подтянись к движению". Участники фестиваля на протяжении семи дней могут пройти в тестовом режиме испытания на гибкость, выполнить прыжок в длину с места, подтягивание на высокой и низкой перекладинах, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, рывок гири, поднимание туловища. По итогам тестирования и результатам, продемонстрированным молодежью из 180 стран мира, площадка ГТО будет формировать рейтинг дня, в котором выявит самых физически подготовленных. Лучшие за день получают памятные подарки и сувениры с официальной символикой комплекса ГТО.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.