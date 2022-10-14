Большой темой станет разговор о трансформации государственного управления в мире и о важности межпарламентского измерения в налаживании взаимоотношений между странами

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Диалоги о парламентаризме, интеграционных процессах в мире, благотворительности и филантропии пройдут 19 октября на Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС). По словам организаторов фестиваля, очередной день также будет посвящен вопросам развития гражданского общества.

Большой темой четверга станет разговор о трансформации государственного управления в мире и о важности межпарламентского измерения в налаживании взаимоотношений между странами. Об этом с молодежью и студентами поговорит спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вместе с председателем нижней палаты парламента на вопросы участников фестиваля ответит председатель Координационного совета "Молодой Гвардии Единой России" Денис Давыдов, а также самый молодой депутат Госдумы, куратор молодежной организации ЛДПР Василий Власов.

В свою очередь глава либерал-демократов Владимир Жириновский пообщается со студентами на тему "Интеграционные процессы в мире".

Не обойдется без обсуждения экономических вопросов. Так, президент Alibaba Group Майкл Эванс и председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова будут размышлять вместе с участниками фестиваля, какой будет экономика в будущем и каким будет личный вклад каждого человека в ее формирование.

Не менее серьезный разговор, как ожидается состоится и о ценностях духовных: благотворительность и филантропия - еще одна важная тема очередного дня фестиваля, которую участники обсудят с советником президента РФ Александрой Левицкой, а также известной российской певицей и руководителем благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям "По зову сердца" Дианой Гурцкой.

Фестиваль национальных культур и лауреаты

Для иностранных участников ВФМС организована специальная программа, которая познакомит их с культурными традициями народов России. Фестиваль национальных культур соберет представителей всех 85 регионов нашей страны.

"На протяжении всего вечера можно будет петь, танцевать и играть в народные игры разных стран и регионов РФ. Все желающие смогут вблизи посмотреть на подлинные образцы традиционных костюмов и даже потрогать их руками", - отметили организаторы.

Международный молодежный кинофорум также в четверг подведет итоги первой премии молодым кинематографистам TransformNation Film Awards. Лучших определит экспертный совет, возглавляемый режиссером Федором Бондарчуком, а обладателя главного приза выберут участники фестиваля.

О фестивале

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где состоялся международный парад- карнавал, основные события фестиваля пройдут до 22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум соберет молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран. В молодежном празднике также задействованы и другие города - 2 тыс. иностранных участников в первые три дня фестиваля посетят 15 российских регионов. В проведении мероприятия помощь оказывают 5 тыс. волонтеров.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.