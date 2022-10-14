Володин: дискуссия о праве голосовать на местных выборах с 16 лет имеет право на жизнь

Спикер Госдумы напомнил, что этот вопрос активно продвигает самый молодой депутат палаты - Василий Власов (ЛДПР)

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Дискуссия о праве граждан голосовать на муниципальных выборах в России с 16 лет имеет право на жизнь, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Я не отвечу вам на этот вопрос вот так сразу. Считаю, что здесь этот вопрос сложно однозначно выносить на обсуждение и обсуждать все за и против", - сказал Володин в четверг на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. "Но если есть тема и есть запрос на ее рассмотрение, рассматривать ее нужно", - отметил спикер.

Володин напомнил, что этот вопрос в Госдуме активно продвигает самый молодой депутат палаты - Василий Власов (ЛДПР), причем "находит все больше аргументов в этом вопросе". "Дорогу осилит идущий, давайте обсуждать", - предложил Володин. "Если бы я так сразу отвечал на эти вопросы "да" или "нет", то, мне кажется, меня бояться можно было бы", - пошутил он.