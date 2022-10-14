Глава WWF проанализирует возможность принимать пожертвования в криптовалюте

Марко Ламбертини отметил, что сейчас принимать криптовалюту не удобно, поскольку в некоторые страны приходится привозить наличные деньги в сумке, чтобы расплатиться с сотрудниками

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный директор WWF (Всемирный фонд дикой природы) Марко Ламбертини проанализирует возможность принимать пожертвования в криптовалюте, однако пока фонд к этому не готов. Об этом он сообщил в ходе пленарной дискуссии на Фестивале молодежи и студентов, посвященной краундфандингу.

"Пока криптовалюту в WWF мы не принимаем, но мы подумаем об этом. Пока мы еще не достигли решения этого уровня. Но я подумаю, это отличная идея", - сказал Ламбертини, отвечая на вопрос участника из России о том, возможны ли в будущем пожертвования в фонд в криптовалюте.

Ламбертини отметил, что пока это не очень удобно, поскольку фонд работает в самых отдаленных уголках планеты, и в некоторые страны приходится привозить наличные деньги в сумке, чтобы расплатиться с сотрудниками. В качестве примера он привел Республику Конго в Центральной Африке, где происходят жестокие убийства слонов.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.