XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов 14-22 октября
Москва / Сочи
{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
19 октября, 17:11
Глава WWF проанализирует возможность принимать пожертвования в криптовалюте

Марко Ламбертини отметил, что сейчас принимать криптовалюту не удобно, поскольку в некоторые страны приходится привозить наличные деньги в сумке, чтобы расплатиться с сотрудниками

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Генеральный директор WWF (Всемирный фонд дикой природы) Марко Ламбертини проанализирует возможность принимать пожертвования в криптовалюте, однако пока фонд к этому не готов. Об этом он сообщил в ходе пленарной дискуссии на Фестивале молодежи и студентов, посвященной краундфандингу.

Смотрите также
Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День шестой. Онлайн

"Пока криптовалюту в WWF мы не принимаем, но мы подумаем об этом. Пока мы еще не достигли решения этого уровня. Но я подумаю, это отличная идея", - сказал Ламбертини, отвечая на вопрос участника из России о том, возможны ли в будущем пожертвования в фонд в криптовалюте.

Ламбертини отметил, что пока это не очень удобно, поскольку фонд работает в самых отдаленных уголках планеты, и в некоторые страны приходится привозить наличные деньги в сумке, чтобы расплатиться с сотрудниками. В качестве примера он привел Республику Конго в Центральной Африке, где происходят жестокие убийства слонов.

Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.

Фотобанк
Перейти
Теги
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентовРоссия
Читать далее
Герман Греф назвал четыре передовые технологии будущего
19 октября, 18:39
Ректор ТПУ считает Всемирный фестиваль молодежи уникальной площадкой для обмена идеями
19 октября, 18:38
Автор лучшей истории о дружбе на фестивале в Сочи поедет в страну своего нового друга
19 октября, 18:33
Студентка из Москвы на фестивале в Сочи выиграла путевку на Кавказ в рамках проекта УрФУ
19 октября, 18:29
Более 20 стран присоединились к акции по экологическому просвещению и озеленению
19 октября, 18:06
Дед Мороз будет поддерживать участников ЧМ-2018 на всех матчах
19 октября, 18:03
Член НОК Непала: Сочи стал одним из лучших направлений для зимних соревнований
19 октября, 17:58
Минстрой намерен создать "города для пешеходов" в рамках программы по благоустройству
19 октября, 17:54
Российский сумоист грузино-нигерийского происхождения стал звездой ВФМС в Сочи
19 октября, 17:52
Слуцкий призвал увеличить госфинансирование российских гуманитарных проектов за рубежом
19 октября, 17:40
Гости фестиваля молодежи поделились впечатлениями от города Сочи
19 октября, 17:36
Минстрой: проекты регионов по городскому благоустройству могут конкурировать с зарубежными
19 октября, 17:17
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.