Дворкович: рубль может стать расчетной единицей в рамках ЕврАзЭС

Вице-премьер отметил, что при этом существуют определенные риски

"Что касается валюты, здесь были разные мысли в разные времена. Конечно, все понимают, что по размерам экономики Россия является доминирующей на финансовом рынке (ЕврАзЭС - прим. ред.)", - отметил вице-премьер. По его мнению, поэтому единой валютой "может быть только российский рубль". "Но при этом, конечно, все руководители стран, особенно крупных, как Казахстан и Белоруссия, понимают, что своя валюта - это часть суверенитета, и пока еще Евразийский союз не дошел до такого уровня интеграции, при котором страны готовы отдать эту часть суверенитета. Россия в целом не против, хотя для нас это тоже риски определенные", - сообщил Дворкович.

Он подчеркнул, что решение по этому вопросу может быть только консенсусным. "Если страны будут готовы к тому, чтобы отдать часть суверенитета, значит, мы это сделаем вместе. Что касается, расчетной единицы для каких-то специальных целей - этого исключать нельзя".

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов стартовал 14 октября в Москве, где прошел международный парад-карнавал, а основные события фестиваля проходят 15-22 октября в Олимпийском парке Сочи. Форум собрал молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет из более чем 180 стран.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством фестиваля.