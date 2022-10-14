О фестивале

Уроженец Хабаровска побил собственное достижение восьмилетней давности, сделав 160 подбрасываний
СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Виктор Царев из Хабаровска установил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи новый мировой рекорд в жонглировании футбольным мячом, вися на руках на футбольных воротах. Он побил собственное достижение восьмилетней давности, сделав 160 подбрасываний.
"Пять лет назад я сделал 154 удара на турнире "Дорога на Евро", давно не пытался это повторить, - рассказал ТАСС Царев. - Решил попробовать здесь, на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Рекорд бы зафиксирован на видео, был оформлен протокол, заявка будет отправлена в Книгу рекордов Гиннеса, такова процедура".
Царев рассказал, что многие жонглируют мячом на турнике, но в хвате за футбольные ворота особая специфика. "Перекладина на турнике намного тоньше, чем ворота, которые куда шире, поэтому нужен особый хват, а значит крепкие руки и плечевой пояс. Это занятие мне позволяет удерживать отличную физическую форму", - пояснил рекордсмен.
"В целом это уже мой 146-й рекорд. Не так давно на фестивале студентов был мой 145-й рекорд, на дальневосточном спортивном фестивале "Новое поколение - 2017" в Хабаровске я, жонглируя четырьмя мячами, прошел спиной вперед 97 ступеней по лестнице, соединяющей улицу Серышева и стадион имени Ленина", - рассказал он.
Царев отметил, что для него было особым удовольствием побить свое достижение именно на фестивале в Сочи. "Во время предыдущего фестиваля, проходившего в нашей стране в 1985 году, я жил в Хабаровске, лишь издали мог следить за происходящим в Москве. А теперь я здесь, я непосредственный участник этого праздника, у меня есть великолепная возможность привлечь как можно больше молодежи к нашему виду спорта, к здоровому образу жизни", - подчеркнул собеседник.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоялся международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия проходят в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума являются около 25 тысяч молодых людей - представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран.
Информационное агентство России ТАСС выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством фестиваля.