О фестивале

Уроженец Хабаровска побил собственное достижение восьмилетней давности, сделав 160 подбрасываний

СОЧИ, 20 октября. /ТАСС/. Виктор Царев из Хабаровска установил на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи новый мировой рекорд в жонглировании футбольным мячом, вися на руках на футбольных воротах. Он побил собственное достижение восьмилетней давности, сделав 160 подбрасываний.

"Пять лет назад я сделал 154 удара на турнире "Дорога на Евро", давно не пытался это повторить, - рассказал ТАСС Царев. - Решил попробовать здесь, на Всемирном фестивале молодежи и студентов. Рекорд бы зафиксирован на видео, был оформлен протокол, заявка будет отправлена в Книгу рекордов Гиннеса, такова процедура".

Царев рассказал, что многие жонглируют мячом на турнике, но в хвате за футбольные ворота особая специфика. "Перекладина на турнике намного тоньше, чем ворота, которые куда шире, поэтому нужен особый хват, а значит крепкие руки и плечевой пояс. Это занятие мне позволяет удерживать отличную физическую форму", - пояснил рекордсмен.