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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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Шойгу обсудил с главой Минобороны Армении обстановку в стране

Министры также обсудили ход выполнения российским миротворческим контингентом задач в Нагорном Карабахе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу обсудил по телефону со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном обстановку в Армении и ход выполнения российским миротворческим контингентом задач в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

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"Главы оборонных ведомств обсудили актуальные вопросы выполнения в Нагорном Карабахе задач российским миротворческим контингентом, обстановку в Республике Армения, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба армянского военного ведомства сообщала, что Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в четверг обсуждали внутриполитическую ситуацию в Армении, а также миссию российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В Армении в четверг начались массовые акции противников и сторонников премьер-министра республики Никола Пашиняна, после того, как Генштаб ВС выступил с заявлением, в котором говорилось, что военные требуют отставки премьера и правительства. Заявление подписали начальник Генштаба ВС Оник Гаспарян, его заместители, главы управлений и корпусов. Пашинян расценил это как попытку военного переворота и сообщил о решении уволить начальника Генштаба. Президент страны Армен Саркисян, который, согласно конституции, по предложению премьера назначает и снимает с должности начальника Генерального штаба, пока не подписал документы.

Между тем Минобороны Армении выступило с заявлением, в котором назвало недопустимыми любые попытки вовлечь Вооруженные силы страны в политические процессы.

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Шойгу, Сергей КужугетовичАрменияРоссияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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