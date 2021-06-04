"Мотовилихинские заводы" до 2027 года выполнят ГОЗ на сумму более 40 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. ПАО "Мотовилихинские заводы" (входит в контур "РТ-Капитал" Ростеха) произведут военной продукции на сумму более 40 млрд рублей до 2027 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков в ходе ПМЭФ-2021.

"Сегодня на пермской площадке организуются новые рабочие места для выполнения госконтрактов, заключенных с Министерством обороны России. В рамках ГОЗ с 2021 по 2027 год мы планируем произвести здесь продукцию военного назначения на сумму более 40 млрд рублей. Таким образом, реализуемые планы развития промплощадки "Мотовилихи" гарантируют сохранение ее уникальных научно-производственных компетенций", - сказал он.

В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и руководитель холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Насенков обсудили результаты первых мероприятий по сохранению и дальнейшему развитию производства ПАО "Мотовилихинские заводы".

О модернизации ПАО "Мотовилихинские заводы"

В приобретение нового оборудования для предприятия будет вложено более 1,5 млрд рублей, сообщил Насенков.

"По плану техперевооружения холдинг "Технодинамика" инвестирует значительные средства в модернизацию производства и создание новых рабочих мест на пермской площадке. В настоящее время "Технодинамика" провела закупочные процедуры на приобретение нового технологического и станочного оборудования на сумму более чем 1,5 млрд рублей. Первая поставка ожидается в IV квартале 2021 года", - сказал он.

Махонин заверил о готовности дальнейшего содействия в модернизации промышленной площадки "Мотовилиха" и подчеркнул ее особую значимость. "Считаю, что пик тяжелых времен предприятия пройден: сейчас здесь осваивают производство новых наименований продукции гражданского направления, расширяя рынки сбыта, имеются новые разработки военного назначения. В частности, завод первым в России освоил выпуск заготовок из "арктической" стали, способной выдерживать экстремальные температурные нагрузки", - сказал губернатор.

В свою очередь директор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Федоров отметил мощное перевооружение завода и разработку новых продуктовых направлений по военной тематике "Мотовилихи". "Благодаря заданному вектору развития, сокращению издержек, концентрации на высокомаржинальных продуктах, а также проектов по внутренней кооперации в регионе нам удалось не только заставить стабильно работать старейшее предприятие, но вдохнуть новый импульс в дочерние структуры общества. Завершением реализации наших обязательств станет успешный вывод завода из процедуры банкротства в следующем году", - сказал он.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.