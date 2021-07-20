Церемония открытия МАКС-2021 в Жуковском. Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

В Жуковском проходит церемония открытия Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин. Глава государства также осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники.

В первый день работы салона запланирована наиболее насыщенная летная программа. В рамках "президентского показа" зрители увидят полет и пилотаж истребителей Су-57 и МиГ-35, вертолетов Ка-226 и Ми-171, гражданских самолетов SSJ-100 и МС-21-310.

В этом году МАКС продлится с 20 по 25 июля и для широкой публики будет открыт уже с 21 числа. В условиях эпидемиологических ограничений проход на мероприятия авиасалона возможен только при наличии QR-кода, подтверждающего сделанную прививку, либо отрицательный ПЦР-тест.