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МАКС-2021

Ростех планирует вывести на внешний рынок тандемный парашют для прыжка кинолога с собакой

Гендиректор холдинга "Технодинамика" Игорь Насенков сообщил, что на экспорт планируют поставить парашютную систему специального назначения Invisible, которая обладает повышенным коэффициентом полетной дальности - до 40-45 км с высоты до 10 тыс. м

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Холдинг "Технодинамика" и "Рособоронэкспорт" госкорпорации "Ростех" планируют вывести на внешний рынок специальный тандемный парашют "Атлет-370", к которому может крепиться подвесная система для прыжка кинолога с собакой. Об этом сообщил ТАСС на МАКС-2021 гендиректор холдинга Игорь Насенков.

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"К выходу на внешний рынок готовится "Атлет-370" - парашютная система класса тандем с максимальной полетной массой до 225 кг. Система позволяет доставить в заданную точку оборудование и специалистов без опыта парашютных прыжков - медика, кинолога с собакой (благодаря специальной подвесной системе) или, например, сапера", - сказал он.

Кроме того, на экспорт планируется поставить парашютную систему специального назначения Invisible, которая обладает повышенным коэффициентом полетной дальности - до 40-45 км с высоты до 10 тыс. м.

Все эти системы предназначены для высотного десантирования и могут применятся вместе со специальным кислородным оборудованием.

Международный авиационно-космический салон (МАКС-2021) проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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РоссияМАКС-2021
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