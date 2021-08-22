НПО машиностроения будет обеспечивать пуски с космодрома Восточный

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 22 августа. / ТАСС/. Входящий в реутовское НПО машиностроения Центр эксплуатации районов падения отделяющихся частей ракет-носителей кроме Байконура будет обеспечивать пуски с космодрома Восточный в Амурской области. Об этом в интервью ТАСС рассказал на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021" генеральный директор - генеральный конструктор предприятия Александр Леонов.

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"В ближайшее время Центр также начнет работы по обеспечению пусков с космодрома Восточный", - сказал он.

"За два десятилетия Центр обеспечил районами падения более 400 пусков, занимался открытием новых трасс запуска ракет, разработал уникальные методы нейтрализации и детоксикации обнаруженных отделяющихся частей ракет-носителей, которые запатентованы и успешно применяются", - отметил он.

Форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.