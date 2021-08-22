История военно-технического форума "Армия"

ТАСС-ДОСЬЕ. 22-28 августа 2021 года в Кубинке на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот" пройдет военно-технический форум "Армия-2020". ТАСС подготовил материал о его истории.

Международный военно-технический форум "Армия" проводится ежегодно в соответствии с распоряжением правительства РФ. Его организатором является Министерство обороны РФ. Форум задуман как масштабная выставка достижений оборонного комплекса России. Мероприятие призвано содействовать техническому переоснащению Вооруженных сил (ВС) РФ и повышению их эффективности, патриотическому воспитанию российской молодежи, а также развитию международного военно-технического сотрудничества и укреплению позитивного имиджа ВС РФ.

Площадки форума

Основная выставочная и деловая части мероприятия проводятся на территории ведущей выставочной площадки Минобороны РФ - конгрессно-выставочного центра "Патриот". Центр расположен в Кубинке, на 55-м км автотрассы М-1. Сухопутная и водная техника демонстрируется на расположенном поблизости военном полигоне Алабино, авиационная часть форума проходит на аэродроме Кубинка. Отдельные показы в рамках форума также организуются во всех военных округах РФ и на Северном флоте. Так, в Ростовской обл. мероприятия форума в 2021 г. пройдут на территории народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны "Самбекские высоты", а, например, в Бурятии - на аэродроме "Восточный", в поселке Сосновый Бор и на центральной площади города Кяхта.

"Армия-2015"

Впервые форум прошел в конгрессно-выставочном центре "Патриот" 16-19 июня 2015 года, в церемонии открытия принимал участие президент РФ Владимир Путин. "Армия-2015" собрала 828 предприятий и организаций (в т. ч. 28 компаний из семи зарубежных стран), которые представили около 7 тыс. выставочных образцов. Согласно данным Минобороны, форум посетили 73 иностранные делегации, в том числе 38 - официальные. Всего в 2015 году на форуме побывали свыше 200 тыс. человек. В рамках деловой программы был заключен ряд международных контрактов, в т. ч. договор о поставке в Белоруссию 12 военно-транспортных вертолетов Ми-8МТВ-4.

"Армия-2016"

В 2016 году форум прошел 6-11 сентября. Кроме площадок в Подмосковье, демонстрация морской техники проводилась в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах, а также на Северном флоте. Свою продукцию представили около 1 тыс. организаций, в том числе 60 иностранных. Форум посетили более 500 тыс. человек.

Всего экспонировались 11 тыс. образцов техники и оборудования. На форуме в 2016 году появился павильон Ракетных войск стратегического назначения (в частности, там демонстрировался ракетный комплекс РС-12М "Тополь", развернутый на стартовой позиции). Были представлены машины на базе платформы "Армата": танк Т-14 и боевая машина пехоты Т-15, а также колесный бронетранспортер "Бумеранг". В форуме приняли участие делегации более чем 80 стран, из них 35 официальных. В рамках "Армии-2016" Минобороны подписало 17 госконтрактов на общую сумму в 130 млрд рублей (в том числе на поставку ВМФ РФ шести подводных лодок проекта 636 и трех малых ракетных кораблей проекта 21631).

"Армия-2017"

22-27 августа 2-17 года в "Армии-2017" приняли участие представители 114 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня. Общее число делегатов от иностранных военных ведомств превысило 300 человек. Семь стран были представлены национальными выставочными экспозициями (Армения, Белоруссия, Казахстан, Китай, Пакистан, Словакия и ЮАР). В качестве участников были заявлены 1 209 предприятий и организаций, в т. ч. 79 иностранных. Всего форум посетили 563 тыс. человек.

1 тыс. 200 предприятий и организаций представили 18,5 тыс. образцов вооружения. По итогам форума Минобороны подписало 23 госконтракта на сумму 170 млрд рублей. Среди них - соглашения о поставках танков Т-90М, БМП-3С с боевым модулем "Эпоха". "Рособоронэкспорт" подписал более 10 контрактов и соглашений, в том числе на поставку Ми-171Ш в Буркина-Фасо.

В рамках форума в конгрессно-выставочном центре "Патриот" действовала экспозиция, посвященная деятельности группировки Вооруженных сил РФ в Сирии, в т. ч. образцам оружия, захваченного у террористов. 25-27 августа прошло военное шоу "Вежливые люди" с участием современной сухопутной военной техники, самолетов и вертолетов, средств противовоздушной обороны. Зрителям были показаны "танковый балет" и высший пилотаж в исполнении летных групп "Русские витязи", "Стрижи", "Соколы России" и "Беркуты".

"Армия-2018"

21-16 августа 2018 года "Армия" была совмещена с международным форумом "Неделя национальной безопасности". Впервые число гостей и участников превысило 1 млн человек. В программах приняли участие представители 118 иностранных государств, 65 официальных военных делегаций, 18 руководителей оборонных ведомств различных стран. 1 254 организации представили 26 тыс. 459 образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции (включая 295 единиц вооружений и военной техники из наличия ВС РФ) были развернуты на площади почти в 350 тыс. кв. м. В экспозиции "Армия России - завтра" были показаны танк "Армата", бронемашина Т-15 с новым боевым модулем "Кинжал", самоходные арткомплексы "Деривация-ПВО" и "Коалиция-СВ", армейские снегоходы в арктической версии, БТР "Бумеранг", БМП "Курганец", ЗРК "Тор-М2ДТ", ЗРПК "Панцирь-С1". Также в рамках форума прошла выставка трофейного вооружения, изъятого у боевиков в Сирии.

В шоу "Вежливые люди" на полигоне Алабино, озере Комсомольском и аэродроме Кубинка были задействованы 288 единиц новейшей техники. Демонстрировались огневые и маневренные возможности модернизированных танков Т-90М и Т-80БВМ, боевых машин пехоты "Басурманин", ЗУ-23М "Спарка" и сверхлегкой ударной машины багги "Эскадрон", робототехнического комплекса "Нерехта", бронеавтомобилей "Тигр-М", "Рысь", самоходной артиллерийско-минометной установки "Нона-С", зенитной самоходки "Шилка-М4", самоходного орудия 2С34 "Хоста", модернизированной БМП-2.

На аэродроме Кубинка состоялись показательные выступления "Стрижей", "Русских витязей", "Беркутов". Впервые на форуме участвовала пилотажная группа ВВС Народно-освободительной армии Китая "Первое августа".

В рамках научно-деловой программы "Армии-2018" Минобороны РФ подписало 31 госконтракт с 20 предприятиями ОПК на сумму более 130 млрд рублей.

"Армия-2019"

Военно-технический форум "Армия-2019" состоялся 25-30 июня 2019 года. Общее количество гостей и участников превысило 1 млн человек. В мероприятиях форума приняли участие представители 120 иностранных государств, 41 официальная военная делегация, более 1 300 организаций представили 27 239 образцов продукции военного и двойного назначения.

Статические экспозиции были развернуты на площади 257 600 кв. м. Минобороны РФ предоставило для свободного осмотра 361 единицу боевой и специальной техники. На площадках форума впервые демонстрировались зенитные ракетные системы С-350 "Витязь", зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ", самоходная артиллерийская установка 2С42 "Лотос", 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", бронеавтомобиль "Тайфун" с минным тралом, а также беспилотные летательные аппараты "Охотник" и "Корсар". Также в экспозиции вновь были представлены боевая машина "Деривация-ПВО", танк Т-14 и БМП Т-15 на платформе "Армата", БМП Б-11 на платформе "Курганец-25", БМП К-17 на платформе "Бумеранг", боевая машина поддержки танков "Терминатор", 152-мм артиллерийский комплекс 2С35 "Коалиция-СВ" и др.

На аэродроме Кубинка состоялись показательные выступления "Стрижей", "Русских витязей", "Беркутов". Одиночный пилотаж выполняли самолеты Су-35С, Як-130, Як-152, а также вертолет Ка-52. Всего в динамических показах задействовали более 330 единиц боевой техники и вооружения. В рамках научно-деловой программы Минобороны РФ заключило с 27 предприятиями 46 госконтрактов на сумму более 1 трлн рублей.

"Армия-2020"

Форум прошел 23-29 августа в центре "Патриот", на аэродроме Кубинка, на полигоне Алабино и еще 66 площадках, расположенных в военных округах и на Северном флоте. Мероприятия посетили 1 млн 490 тыс. 115 человек. В работе форума участвовали представители 92 иностранных государств, включая 18 официальных делегаций высокого уровня. Количество участников деловой программы превысило 11 тыс. человек. Шесть государств (Белоруссия, Бразилия, Индия, Казахстан, Пакистан и Южная Осетия) представили национальные экспозиции. Посетители форума увидели выставку "Аллея танкопрома", посвященную столетию отечественного танкостроения. Ключевые предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ продемонстрировали более 1 тыс. перспективных разработок вооружения, военной и специальной техники, образцов высокотехнологичной продукции двойного назначения. Для динамического показа Минобороны РФ задействовало более 320 единиц техники.

На форуме было заключено более 40 государственных контрактов с 27 предприятиями различных областей промышленности, общая сумма госконтрактов превысила 1,160 трлн рублей. Согласно заключенным договорам, предприятиям ОПК предстоит разработать, изготовить, модернизировать и поставить более 640 образцов вооружений и техники.

В рамках форума прошел международный чемпионат "Дронбиатлон-2020", лазерное шоу с участием дронов, конференция по искусственному интеллекту, шахматный турнир с боевой стрельбой "Интеллектуальный биатлон" и др.

Официальный сайт форума - http://www.rusarmyexpo.ru.