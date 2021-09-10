Испытатель Евгений Булашев: быть танкистом на заводе сложнее, чем в армии

12 сентября в России отмечают День танкиста. Это профессиональный праздник военнослужащих танковых войск и, конечно, танкостроителей. За каждой новой боевой машиной стоит труд тысяч людей, в том числе испытателей, которые первыми садятся за штурвал и проходят вместе с танком все самые сложные проверки. О тонкостях этой работы ТАСС рассказал Евгений Булашев — один из самых опытных российских испытателей боевых машин.

Танки — дело семейное Я родился в Нижнем Тагиле на Вагонке (район в Нижнем Тагиле — прим. ТАСС). После школы работал на Уралвагонзаводе оператором станка с ЧПУ, а потом ушел в армию. Если честно, с детства мечтал стать водителем автобуса. Помню, когда видел большой желтый "Икарус" с гармошкой, сразу представлял себя за рулем. Воображал, как объявляю остановки, выдаю проездные билеты, а мне в ответ улыбаются довольные пассажиры. Однако инженерные войска, в которые я попал в 1977 году, внесли свои коррективы. Я служил механиком-водителем на ПТС (плавающий транспортер средний — прим. ТАСС) и ближе к демобилизации понял, что за руль автобуса уже не сяду. Настолько понравилось управлять тяжелой боевой техникой. После двух лет ежедневного изучения матчасти и практики на учениях я вернулся домой, можно сказать, готовым специалистом. Тем более что в Тагиле все так или иначе вращается вокруг родного Уралвагонзавода (входит в госкорпорацию "Ростех"). А еще, как и многие другие жители Вагонки, там работали мои родители. Так что строить и испытывать танки — это у нас семейное.

Справка День танкиста Во второе воскресенье сентября (в 2021 году 12 сентября) ежегодно с 2006 года в Вооруженных силах (ВС) РФ отмечается профессиональный праздник — День танкиста. Установлен указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ" от 31 мая 2006 года. Первоначально был учрежден в Советском Союзе как День танкистов в память об успехах советских танковых войск во время Восточно-Карпатской операции 1944 года, отмечался 11 сентября согласно указу Президиума Верховного Совета СССР. Продолжение

Испытания для испытателя Когда приходишь на завод испытывать танки, сперва всегда смотрят, какой ты водитель, как справляешься с управлением. Первые пробеги, так у нас называют испытания на полигоне, всегда проходят в присутствии опытного испытателя. Первые впечатления от работы на Уралвагонзаводе связаны с разнообразием моделей танков. Столько разных машин я не видел даже в армии. Первым танком, с которым я работал как испытатель, стал Т-72 "Урал". Управлял я и другими модификациями "семьдесятдвойки". Танк Т-72 — это самый массовый танк второго поколения. От начала производства и принятия на вооружение в 1973 году и до 1990-х годов наш Уралвагонзавод выпустил порядка 20 тыс. таких боевых машин. Обновление Т-72 ведется и по сей день — на них ставят новое вооружение, современные системы защиты и управления огнем. Многие наверняка знают машины вида Т-72Б3 по танковому биатлону. Их еще называют боевыми болидами. Сегодня в танкостроении применяются цифровые технологии, даже у механика-водителя есть отдельный монитор, на который выводятся все показатели, всюду датчики, которые помогают контролировать состояние машины в режиме онлайн. А в моем первом танке там были только рычаги и старые советские приборы со стрелками.

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Еще одно яркое воспоминание того времени связано с нашим испытательным полигоном. Чего стоила одна только дорога до него. Грязь была такая, что машины застревали еще на полпути. Сегодняшнюю новую трассу до полигона мы, испытатели, между собой называем велотреком. Настолько она ровная. А на самом полигоне есть и горки, и бездорожье, и ровные скоростные участки, в общем, все необходимое для проверки машины на надежность. Нужно сказать, что на предприятии требования к вождению танка гораздо выше, чем в армии. Нужно учитывать большое количество параметров, знать устройство машины вплоть до самых мелких деталей. К тому же работа испытателя танков — не только постоянное вождение. Начальник участка может поставить тебя и на обслуживание танка перед пробегом, во время которого нужно проверить коробку передач, состояние аккумуляторов и т.д. Испытатель должен уметь управлять всеми видами современных танков, а кроме этого, транспортными и специальными машинами. Этот опыт поможет испытателю, во-первых, быстро освоить новый танк, который он должен будет испытывать, и, во-вторых, скорее разобраться в преимуществах и недостатках конструкции. В этой работе самое главное — внимательность к мелочам. Когда едешь, нужно постоянно наблюдать и прислушиваться ко всему, что происходит. На полигоне взгляд практически прикован к щитку приборов, следишь за температурой охлаждающей жидкости, давлением масла и слушаешь, слушаешь, слушаешь… Каждый странный щелчок в общем шуме работающей машины может быть сигналом для остановки испытаний. Если что-то идет не по плану, необходимо точно определить проблемный узел. По необходимости применить диагностическое оборудование. Вся информация о неисправностях затем поступает специалистам в цех-изготовитель. Огнем и водой Испытания танков должны проводиться в любую погоду, в любое время суток, в любое время года на максимально возможных скоростях до полного расхода топлива, а также в боевом положении. Когда проверяется тормозная система, танк выводят на специальную бетонную дорожку. Здесь, как при испытании автомобилей, проверяется тормозной путь. Проверка вооружения проходит на специальных полигонах, где танк, как в тире, стреляет по мишеням с разных дистанций.

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Одно из самых сложных испытаний — подводное. Оборудование для преодоления танками водных преград по дну устанавливается на отечественные танки начиная с 1960-х годов. С тех пор каждая машина опускается в специальный бассейн на территории завода, где проверяется герметичность конструкции. На глубине 5 м машина должна провести не менее 20 мин. В случае, если обнаружена протечка, нужно выяснить причину, устранить неполадку, а потом снова окунуть машину в воду. По нормативам корпус танка может пропускать не больше 5 л в 5 мин. Испытатели тоже участвуют в "купании" танка, но уже на полигоне, когда машина заходит в глубокий брод, а затем выбирается на сушу. На последнем этапе часто возникают сложности из-за речного ила — трудно добиться зацепа гусениц. Педаль газа уже давно в полу, а танк все не может выбраться и снова плюхается в воду. Волнительный момент, но для этого и существуют испытания. После так называемых заводских испытаний один из новых танков обычно отбирается для так называемых гарантийных испытаний, на которых он должен "накатать" дополнительные 6 тыс. км. Для самого испытателя наивысшим знаком качества является повышение до должности контролера-испытателя. Это специалист, который знает весь танк как свои пять пальцев. Он один может выполнять функции оператора, командира и механика-водителя. Доля риска Риск — неотъемлемая часть работы любого испытателя новой техники, особенно военной. В моей работе есть такой момент: когда танк только сходит с конвейера, то первую дистанцию — 10 км он должен проехать в режиме обкатки на первой и второй передачах. Вот тут порой и бывают разные "сюрпризы". Например, порвался трубопровод, масло попало на горячие детали — танк может загореться. Если в башне вдруг что-то задымилось, срабатывает автоматическая система пожаротушения, и тогда уже не позавидуешь тем, кто вовремя не успел выбраться наружу. Среди самых сложных этапов в работе испытателя танков — труднопроходимые участки на полигоне, когда приходится преодолевать различные препятствия: рвы, курганы, броды. А если при этом танк еще и стреляет, то это уже становится серьезным испытанием и для самого испытателя.

Описание Водитель-испытатель боевых и специальных машин сборочного цеха АО "НПК "Уралвагонзавод" Евгений Булашев © Пресс-служба Уралвагонзавода

Но самый серьезный риск — дать ошибочную оценку машины при испытаниях. Дать путевку в жизнь "сырому" танку — это как минимум большие неприятности при запуске его в серию. В процессе производства придется на ходу вносить конструктивные изменения, в экстренном порядке проводить новые испытания и доводить машину, выбрасывая детали, узлы и агрегаты некачественной конструкции. В армии с такой машиной дело будет обстоять еще хуже. Она попросту сломает жизнь боевой части. Аварии с выходом машины из строя на продолжительное время повлекут за собой срыв занятий, учений. Восстановление танка потребует огромных затрат времени и средств. Необходимо будет вызывать представителей завода, досконально разбирать каждую аварию, составлять акты, ожидать заключения. Один из самых сложных этапов в жизни испытателей Уралвагонзавода пришелся на конец 90-х годов. Хотя время для всей страны было непростое. Зарплату не платили по полгода, а у всех семьи и дети. Много специалистов тогда ушло с завода в поисках лучшей жизни. В цеха стали приходить новые люди, зачастую с серьезной нехваткой опыта. Пока их обучали, вводили, так сказать, в танковую тему, проходило достаточно много времени, на выходе было много дефектов. Вот здесь на плечи испытателей ложилась огромная ответственность, особенно когда возобновились контракты. Индия тогда вновь стала проявлять интерес к нашим танкам. Не хотелось ударить в грязь лицом перед зарубежными партнерами. В такие моменты понимаешь, что от твоей работы зависит не только судьба какой-то конкретной сделки, но и престиж всей страны. Любимый танк Про "Армату" ничего подробного рассказать не могу, это пока секретная информация. Скажу лишь, что этот танк наиболее маневренный из всех, что мне приходилось испытывать. Очень хорош Т-90М "Прорыв". Это мой любимый танк. Несмотря на попытки сравнивать его с прообразом — Т-90, это все-таки совсем другая машина. Взять хотя бы один только внешний вид. По меркам самолетов-истребителей, это поколение 4++. Как последняя ступень перед появлением машин совершенно нового пятого поколения.