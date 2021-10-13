Вижу цель. Красногорский "Зенит" возвращает Россию в высшую лигу оптических прицелов

Журналисты ТАСС увидели прошлое, настоящее и будущее передовой отечественной оптики, а также побеседовали со специалистами знаменитого завода об основных тенденциях в отрасли, достижениях и планах на будущее

Сегодня в России ведется целый ряд проектов, направленных на создание современных оптических прицельных комплексов различного назначения. Локомотивом этой творческой работы можно назвать одно из крупнейших промышленных объединений в стране — входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Швабе". В его структуре находятся сразу три именитых российских оптических завода, в том числе — с самой давней историей, расположенный в ближайшем пригороде столицы. Накануне Международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO 2021, которая пройдет с 14 по 17 октября в Москве, журналисты ТАСС посетили Красногорский завод им. С.А. Зверева (КМЗ), продукция которого больше известна обывателям по знаменитой советской марке фотоаппаратов "Зенит". Красногорский завод на всех своих исторических этапах был лидирующим в сфере оптических устройств. Почти каждый значимый проект, связанный с оптикой, так или иначе имеет отношение к предприятию. Первые советские снайперские прицелы на винтовки Мосина и Токарева, прицелы легендарных танков Т-34, переломившие ход Курской битвы в 1943 году, уникальные панорамные фотоаппараты и многое другое.

В настоящее время перед холдингом "Швабе" и его организациями стоит достаточно амбициозная задача — создание оптики для стрелкового оружия, соответствующей самым высоким требованиям. Красногорский завод участвует в разработке прицельно-приборного оснащения для различных видов высокоточного стрелкового оружия. В настоящее время основные усилия предприятия сосредоточены на развитии трех наиболее востребованных направлений.

На эту тему Заместитель гендиректора "Швабе": ночной прицел для "Ратника" стал в три раза легче

Первым и основным направлением является классическая оптика, но уже с новыми возможностями и характеристиками. Речь идет о прицелах переменной кратности (панкратических), в основном применяемых для снайпинга. К этой линейке относятся новейшие прицелы "Зенит" ПО 3-10х40 СМ, ПО 3-12х50 и ПО 5-20х56 в исполнении "тактика". Эти изделия получили не только современные конструкцию и удобный функционал, но и сохранили знаменитую прочность и живучесть, унаследованную от боевых собратьев. Прицелы, оборудованные кронштейном крепления на планку Пикатинни, выдерживают отдачу самых крупных распространенных калибров, включая .338 и .50BMG (около 12,7 мм — прим. ТАСС). Отвечая на вопросы корреспондентов ТАСС, генеральный директор КМЗ Александр Новиков рассказал о работе по созданию такого рода прицелов: "Мы получили прицел с достаточно большим диапазоном ввода поправок по вертикали, что позволяет ему быть более универсальным и совершенно спокойно работать на дистанциях до 1 500 метров. Средняя кратность — это прицелы 3-10х40 и 3-12х50, большая — 5-20х56. Выбор под применяемый калибр за стрелком, именно тот, который обеспечит максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции. Я думаю, мы увидим новые результаты в ближайшее время".

Описание Оптический прицел "Зенит" ПО 3-10х40 СМ © Пресс-служба "Швабе"

Интересно было узнать и про высокую прочность красногорских панкратических прицелов. Оказалось, в нашей стране — одной из немногих — создают панкратическую оптику для крупнокалиберных пулеметов, каким, к примеру, является 12,7-миллиметровый пулемет "Корд". На КМЗ специалисты объяснили уникальную особенность этих прицелов: "Прицел с возможностью изменения кратности до 12х обладает всеми параметрами для быстрого и точного, практически снайперского, ведения огня из крупнокалиберного пулемета "Корд". Система ввода баллистики с учетом дистанции или угла места цели позволяет бойцу быстро и точно изменять установки стрельбы. В первой фокальной плоскости находится боевая сетка для выбора точки прицеливания с учетом ветра и движения цели. Если бойцу дают целеуказание по дистанции, например, 1 200 м, он устанавливает по лимбу 1 200 м и получает моментальное перемещение прицельной марки для указанной дистанции". Коллиматорные прицелы и загонники Следующим востребованным типом оружейной оптики являются так называемые Red Dot, или коллиматорные прицелы, позволяющие быстро и точно вести огонь "навскидку", по быстро появляющимся на близких дистанциях целям. В этой сфере в нашей стране достаточно долгое время существовало определенное отставание от иностранных производителей, однако красногорский завод находится на завершающем этапе выпуска изделия самого высокого класса в этом сегменте. Готовится выпуск сразу двух устройств: это легкий, заточенный больше под спорт открытый коллиматор ПК СМ-N2 и классический закрытый ПК СМ-N1, комплектующийся специальной откидывающейся трехкратной трубкой MAG. 3х.

Описание Коллиматорный прицел ПК СМ-N1 © Глеб Ирисов/ТАСС

Создана специальная система крепления, которая позволяет устанавливать открытый коллиматор на вышеупомянутые оптические панкратические прицелы в качестве вспомогательного устройства для ведения стрельбы "накоротке". Такая концепция построения прицельных комплексов получила в последнее время большую популярность у западных тактических стрелков и так называемых марксменов (стрелков, вооруженных штурмовыми винтовками с повышенными возможностями по кучности стрельбы и оптическими прицелами — прим. ТАСС).

Коллиматорные прицелы, безусловно, имеют право на жизнь, но чтобы работать, например, с АК, с тактическими карабинами на коротких и средних дистанциях, мы предлагаем применять прицел переменной кратности 1–5 крат, который очень надежный и функциональный. У нас такие опытные образцы были испытаны на автоматах и даже на пулеметах. Это, конечно, ближе к пожеланиям военных, но помогает сохранять эффективность и интерес изделия для гражданского рынка Александр Новиков генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева

"Коллиматорные прицелы разработаны открытого типа СМ-N2, закрытого типа СМ-N, и "магнифер" к нему есть. Макеты этих прицелов можно увидеть на ORЁLEXPO 2021. Они еще не являются серийными, пока только опытные образцы", — прокомментировал гендиректор завода вновь создаваемую линейку коллиматоров, одновременно представив и третий тип разрабатываемых сейчас прицелов — так называемые загонники.

На эту тему Невидимое станет видимым. В России создали малогабаритную SWIR-аэрокамеру с суперзрением