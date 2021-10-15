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Военные метеорологи прогнозируют солнечную погоду в районе посадки корабля с киноэкипажем

В обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 военнослужащих

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 октября. /ТАСС/. Метеорологи Центрального военного округа (ЦВО), которые обеспечивают проведение операции по посадке спускаемого аппарата "Союз МС-18" с киноэкипажем, прогнозируют в степи Казахстана солнечную погоду без осадков до +14 градусов. Об этом сообщил в пятницу ведущий метеоролог метеорологической службы объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа Тельман Алескеров.

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"В районе посадки спускаемого аппарата юго-восточнее города Жезказган в Казахстане прогнозируются переменная облачность без осадков, видимость более 10 км, ветер северо-восточный до 5 м в секунду, температура воздуха 11-14 градусов выше нуля, в утреннее время - до 3 градусов выше нуля", - говорится в сообщении.

В обеспечении посадки от ЦВО задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия "Синяя птица".

Киноэкипаж с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко снимает первый художественный фильм в космосе о женщине-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма принимают участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Актриса и режиссер проведут на орбите в целом 12 суток и вернутся на Землю с космонавтом Новицким 17 октября на спускаемом аппарате корабля "Союз МС-18".

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