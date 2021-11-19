Минобороны: воздушное патрулирование России и КНР не направлено против третьих стран

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совместное воздушное патрулирование двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не направлено против третьих стран. Об этом заявили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что совместное российско-китайское воздушное патрулирование осуществлено с целью развития и укрепления глобальной стратегической стабильности.

"Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - отметили в военном ведомстве.