{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Минобороны: воздушное патрулирование России и КНР не направлено против третьих стран

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совместное воздушное патрулирование двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6К" ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) не направлено против третьих стран. Об этом заявили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.

"Мероприятие проведено в рамках реализации положений плана военного сотрудничества на 2021 год и не направлено против третьих стран", - подчеркнули в российском военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что совместное российско-китайское воздушное патрулирование осуществлено с целью развития и укрепления глобальной стратегической стабильности. 

"Совместное патрулирование осуществлено с целью развития российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности", - отметили в военном ведомстве.

Теги
РоссияКитай
Шойгу доложил Путину о выполнении задач при совместном с КНР воздушном патрулировании
При совместном воздушном патрулировании РФ и КНР нарушений воздушного пространства иностранных государств не было, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
Читать полностью