Первый полк "Сармата" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Первый полк комплекса "Сармат" заступит на боевое дежурство в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. Об этом заявил в эфире канала "Звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Задача - к концу 2022 года поставить первый полк [комплекса "Сармат"] первой дивизии в Ужуре на боевое дежурство. И я считаю, что эта задача будет выполнена", - сказал он.

По словам командующего, на сегодняшний день ведутся работы по подготовке инфраструктуры в Ужурской ракетной дивизии Красноярского края. "И ведутся работы по подготовке к летным испытаниям", - добавил он.

Ракета "Сармат" разработана в Государственном ракетном центре имени В. П. Макеева, основная специализация которого - разработка межконтинентальных баллистических ракет морского базирования. По оценкам экспертов, МБР РС-28 "Сармат" способна доставить разделяющуюся головную часть массой до 10 тонн в любую точку мира как через Северный, так и Южный полюсы.