Источник: после пожара на "Проворном" заказы на строительство кораблей будут распределены

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Часть заказов на строительство фрегатов и корветов после пожара на корвете "Проворный", возникшем 17 декабря на "Северной верфи" в Петербурге, может быть перенаправлена на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" и Амурский судостроительный завод. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству.

"Для диверсификации рисков сейчас рассматривается вопрос о передаче в 2023 году части заказов на строительство двух фрегатов или корветов на Калининградский завод "Янтарь", который располагает необходимыми мощностями, а в конце 2022 года и стапельными местами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что заказ на один корвет может быть направлен на ПАО "Амурский судостроительный завод" (г. Комсомольск-на-Амуре), который в мае следующего года сдаст корвет проекта 20380 "Резкий". Там же строятся корветы проекта 20380 "Грозный" и "Бравый", а также корвет "Буйный" проекта 20385.

Собеседник агентства пояснил, что необходимость в распределении заказов возникла после пожара на корвете "Проворном", который почти 8 лет строился на "Северной верфи" и в конце следующего года должен был быть передан на Тихоокеанский флот. По его данным, потребность флота в кораблях проектов 20385 и 20386 составляет порядка 18 единиц.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Произошедший 17 декабря на строящемся корвете "Проворный" на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге пожар не привел к повреждению корпуса, демонтажу подлежит надстройка корабля. Ведутся переговоры о строительстве новой надстройки. "Проворный" - корвет с управляемым ракетным вооружением ВМФ, второй в серии корветов проекта 20385. Передача флоту корвета была запланирована на конец 2022 года. На "Северной верфи" в настоящее время строится также корветы "Гремящий". Основу вооружения корветов составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут". Завод "Северная верфь" занимается военным и гражданским судостроением, входит в Объединенную судостроительную корпорацию.