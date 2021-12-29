Миротворцы и спасатели: главные достижения армии России за 2021 год

ТАСС — о главных событиях в Российской армии за прошедший год

Подводя итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2021 году, министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что российские граждане высоко оценивают деятельность военного ведомства. По данным опросов, более 90% россиян уверены, что армия способна защитить их, а 88% испытывают гордость за армию и флот. В этом году российским военным и пограничникам пришлось предупредительной стрельбой не дать британскому эсминцу пересечь границы РФ, откликнуться на призыв о помощи захваченного пиратами контейнеровоза в Гвинейском заливе, оперативно оказать гуманитарную помощь Афганистану и эвакуировать граждан из этой страны, продолжить помогать стране в борьбе с коронавирусом, строить БАМ и многое другое. Предупредительная стрельба Как заявили на расширенной коллегии российского военного ведомства, США и НАТО увеличивают масштабы и интенсивность подготовки войск вблизи России, все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по российским объектам. В два раза увеличилось число полетов разведывательной авиации, выросло число морских учений у границ РФ. В этом году военным и пограничникам пришлось пресечь несколько грубых попыток военных кораблей США и НАТО приблизиться к российским границам. 23 июня британский эсминец Defender попытался проникнуть в территориальные воды РФ в районе мыса Фиолент в Крыму. Российские военные и пограничники были вынуждены открыть предупредительную стрельбу по курсу движения корабля, после чего он сменил курс и покинул границы территориального моря РФ. В Минобороны действия экипажа британского корабля назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву и заявили, что Пентагону и командованию британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не стоит напрасно испытывать судьбу.

Описание Эсминец HMS Defender ВМС Великобритании, 23 июня 2021 года © ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Но уже через четыре месяца, 15 октября, еще одну попытку приблизиться к границам РФ совершил американский эсминец в Японском море. Находящийся в водах российский большой противолодочный корабль "Амирал Трибуц" Тихоокеанского флота предупредил иностранный корабль о недопустимости подобных действий и о том, что тот находится в районе, закрытом для судоходства из-за артиллерийских стрельб в рамках российско-китайских учений "Морское взаимодействие — 2021". После того как эсминец не прореагировал на предупреждение и попытался нарушить госграницу РФ, российскому кораблю пришлось вытеснить Chafee из российских территориальных вод.

' Минобороны России/YouTube'

Как подчеркивают в Минобороны РФ, российские Вооруженные силы ведут непрерывное наблюдение за самолетами и кораблями, пытающимися вести разведывательную деятельность у границ РФ. При необходимости все иностранные суда и авиация берутся на сопровождение силами и средствами Российской армии и флота. Расширение военного сотрудничества С большинством стран мира Россия развивает отношения в сфере военного и военно-технического сотрудничества (ВТС) на принципах взаимного уважения. В числе партнеров — свыше 100 государств. Благодаря международным мероприятиям Минобороны РФ число российских союзников расширяется. Это подтверждает количество военных делегаций, приехавших в этом году в Россию. В работе Московской конференции по международной безопасности приняли участие представители 109 стран, Международный военно-технический форум "Армия-2021" собрал 117 государств. По словам министра обороны, основными партнерами в сфере ВТС остаются Китай, Индия, Алжир, Египет, Вьетнам и Мьянма.

Описание Посетители международного военно-технического форума "Армия-2021" © EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

Стратегический партнерский статус Китая и Индии подчеркивает и военно-политическое руководство России. Во время визита министра обороны РФ в Индию в декабре была утверждена программа сотрудничества двух государств до 2030 года. В этом году российские военные и экипажи Военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а боевые корабли флотов двух государств впервые провели совместное патрулирование в западной части Тихого океана. По словам министра обороны РФ, Россия намерена продолжать эту работу.

' Минобороны России/YouTube'

Кроме того, в этом году российские летчики начали проводить патрулирование границ Союзного государства совместно с Белоруссией. Активно развивается сотрудничество со странами ШОС и ОДКБ. Ситуация в Афганистане Эффективно развивается сотрудничество и с государствами ОДКБ, которое активизировалось на фоне поспешного вывода из Афганистана иностранных войск, что спровоцировало стремительную деградацию обстановки, усиление и всплеск активности террористов. При этом главной угрозой остается большое количество оружия, брошенного американскими войсками в этой стране. В качестве предупредительных мер против переноса террористической угрозы в Центрально-Азиатский регион Минобороны России повысило боевую готовность российских военных баз в Таджикистане и Киргизии, оснащает их современным вооружением и военной техникой. С этой же целью оказывается помощь вооруженным силам центральноазиатских государств, уделяется большое внимание совершенствованию их боевых возможностей. В частности, в сентябре Минобороны РФ безвозмездно передало Вооруженным силам Таджикистана 12 модернизированных бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2М для укрепления таджикско-афганской границы.

Описание Самолет Ил-76 ВКС России, доставивший гуманитарную помощь в аэропорт Кабула © Валерий Шарифулин/ТАСС

Кроме того, Российская армия оказала помощь и жителям Афганистана. С 26 августа по 18 декабря самолеты ВКС России доставили в эту страну почти 140 т гуманитарной помощи и эвакуировали оттуда почти 1 тыс. граждан России, Украины, Афганистана и стран ОДКБ. Помощь иностранным государствам Российские миротворцы продолжают действовать в Нагорном Карабахе, благодаря чему обеспечиваются режим прекращения огня, поддержание мира и безопасности. За год военнослужащие РФ обнаружили и уничтожили более 26 тыс. взрывоопасных предметов и провели 222 гуманитарные акции на этой территории.

Описание Российские миротворцы в Нагорном Карабахе © Лейла Тураянова/ТАСС

Российская группировка войск остается основным гарантом сохранения мира и в Сирии. При непосредственном участии российских советников удалось избежать кровопролития и стабилизировать обстановку в провинции Дераа. Сейчас при участии Минобороны РФ проводится реконструкция церкви в городе Шакра этой провинции, которая была почти полностью разрушена боевиками. За этот год в Сирии российские военнослужащие провели свыше 3 тыс. гуманитарных акций и доставили более 5 тыс. т грузов. Военные медики оказали помощь 132 тыс. мирных жителей. Более 2,3 млн сирийских граждан смогли вернуться домой благодаря усилиям российских военных. Кроме того, авиация ВКС России продолжает оказывать помощь в возвращении российских детей из Сирии на родину. Также военная авиация оказывала помощь в тушении природных пожаров в Греции и Турции. По просьбам этих двух стран в сложной пожарной обстановке воздушные суда выполнили более 380 вылетов. Они сбросили на горящие районы свыше 15,5 тыс. т воды. При этом в Турции трагически погиб экипаж самолета-амфибии Бе-200 из восьми человек, в том числе пять россиян.

Описание Контейнеровоз "Люция", 26 октября 2021 года © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В октябре российским военным пришлось прийти на помощь экипажу контейнеровоза "Люция". Судно следовало под флагом Панамы из Того в Камерун в Гвинейском заливе, когда на него напали пираты. После получения сигнала бедствия был поднят вертолет Ка-27ПС с подразделением морской пехоты с палубы большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков". Пираты покинули судно при подлете военного вертолета. Позже с "Вице-адмирала Кулакова" на борт контейнеровоза высадилась группа антитеррора, она освободила экипаж и осмотрела судно. Борьба с коронавирусом Военное ведомство не только завершило вакцинацию личного состава, но и приступило к ревакцинации. На данный момент вакцинированы 100% военнослужащих и 70% гражданского персонала. В Вооруженных силах РФ достигнут и поддерживается полноценный коллективный иммунитет. По данным министра обороны, заболеваемость коронавирусом в Российской армии в 2,3 раза ниже, чем в целом по стране, а смертность — в 50 раз.

Описание Вакцинация от COVID-19 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова © Юрий Смитюк/ТАСС

Военные продолжали оказывать помощь гражданскому населению как в военных госпиталях, так и разворачивая полевые госпитали. По словам начальника Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева, благодаря помощи, оказанной в 2021 году Минобороны регионам в борьбе с коронавирусом, удалось спасти более 13 тыс. человек, еще 17 тыс. человек получили помощь в ведомственных учреждениях и мобильных госпиталях министерства. В целом военные медики оказали своевременную квалифицированную помощь более 33 тыс. пациентов, превысив показатель прошлого года на 40%. Одним из важнейших направлений помощи стала доставка кислорода и медикаментов. Свыше 71 т препаратов и более 1 тыс. т кислорода было передано 16 регионам и семи иностранным государствам. В оказании помощи были задействованы 5 тыс. врачей. Строительство военной инфраструктуры За год военные ввели в эксплуатацию более 3 тыс. зданий и сооружений общей площадью более 2,5 млн кв. м. Также были завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы на аэродроме Хмеймим в Сирии, и теперь аэродром может принимать воздушные суда различных классов. В доказательство этого в мае на аэродром впервые прибыли три дальних сверхзвуковых ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3.

Описание Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе Хмеймим, 24 мая 2021 года © Пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Продолжается развитие военной инфраструктуры в Арктике. На островах, архипелагах и в удаленных районах побережья завершилось создание двух военных баз. Подразделения ПВО и береговых ракетных комплексов заступили на боевое дежурство. Кроме того, завершается реконструкция пяти аэродромов, которые смогут принимать все типы воздушных судов. Как подчеркнул Шойгу, это позволило надежно закрыть арктические рубежи России от агрессивной̆ военной деятельности иностранных государств. Отдельного упоминания заслуживает работа железнодорожных войск по реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), которая ведется на участке Улак — Февральск протяженностью 339 км. Участок проходит по вечной мерзлоте и является наиболее сложным на всем протяжении магистрали. На участке Дрогошевск — Скалистый подготовительные работы выполнены с опережением графика, и началась укладка нового железнодорожного пути. В начале декабря заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков сообщил, что железнодорожные войска завершат работы по реконструкции участка БАМа на четыре года раньше намеченного срока: работы будут завершены к 2023, а не 2027 году. На следующем этапе совместно с РЖД и Минтрансом военным предстоит пройти более 1,3 тыс. км до Комсомольска-на-Амуре. Ядерная триада Уровень современности ядерной триады РФ в этом году доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%.

Спецпроект на тему Как устроен ракетный комплекс "Ярс" ТАСС рассказывает об одной из самых современных систем стратегического вооружения России

В ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) завершилось перевооружение первого ракетного полка на ракетный комплекс "Авангард" с межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР). Ракеты оснащены гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Еще в двух ракетных полках РВСН поставлены на боевое дежурство первые пусковые установки ракетного комплекса "Ярс".

Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС, а в состав военно-морского флота принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" с МБР "Булава".

Описание Стратегический ракетоносец Ту-95МС © Михаил Терещенко/ТАСС

В марте под руководством Главного командования ВМФ впервые была проведена уникальная комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021", в ходе которой атомная подлодка провела торпедную стрельбу из-подо льда. Также в районе архипелага Земля Франца Иосифа, острова Земля Александры и прилегающей к нему акватории, покрытой сплошным льдом, впервые всплыли из-подо льда три атомных подводных лодки в ограниченном районе радиусом 300 м. Кроме того, был выполнен полет в приполюсный район с дозаправкой в воздухе пары истребителей МиГ-31 с проходом географической точки Северного полюса и проведены тактические учения подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях.

На эту тему Топ-5 самых известных атомных подлодок "Севмаша", которые всплывали во льдах Арктики

В экспедиции были задействованы более 600 военнослужащих и гражданского персонала и около 200 образцов вооружения, военной и специальной техники. Одной из задач были испытания техники в суровых климатических условиях — средняя температура в районе экспедиции составила минус 25–30 градусов по Цельсию, толщина ледяного покрова — до 1,5 м, порывы ветра достигали 32 м/с. По итогам проведенных мероприятий образцы вооружения и техники подтвердили свои тактико-технические характеристики в условиях высоких широт и низких температур.

Описание Атомная подводная лодка с баллистическими ракетами проекта 667БРДМ во время арктической экспедиции "Умка-2021" © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС