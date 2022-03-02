МО показало кадры сопровождения вертолетами продвижения на Украине подразделений ВС РФ

Вертолеты пролетают над колоннами российской автомобильной техники, которая движется по дороге. На машинах видны опознавательные знаки Z. На отдельных участках можно заметить брошенные украинскими войсками машины.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что всего за время операции выведено из строя свыше 1,5 тыс. объектов военной инфраструктуры Украины. Среди них 51 пункт управления и узел связи украинских вооруженных сил, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция.

По его словам, уничтожено 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронированных машин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 336 единиц специальной военной автомобильной техники, 46 беспилотных летательных аппаратов.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции

на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.