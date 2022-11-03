МО РФ: ВСУ отброшены на исходные позиции на николаево-криворожском направлении

Общие потери противника составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы (ВС) отразили пять атак мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отбросили противника на исходные позиции на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На николаево-криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции", - отметил он.

По словам Конашенкова, общие потери противника составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения.