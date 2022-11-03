3 ноября, 11:56,
обновлено 3 ноября, 12:16
Военная операция на Украине

МО РФ: ВСУ отброшены на исходные позиции на николаево-криворожском направлении

© Минобороны России

Общие потери противника составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские вооруженные силы (ВС) отразили пять атак мотопехотных рот Вооруженных сил Украины (ВСУ) и отбросили противника на исходные позиции на николаево-криворожском направлении. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На николаево-криворожском направлении российскими войсками отражены пять атак мотопехотных рот ВСУ в направлении населенных пунктов Мыловое, Суханово, Брускинское и Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских войск противник отброшен на исходные позиции", - отметил он.

По словам Конашенкова, общие потери противника составили более 80 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей различного назначения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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