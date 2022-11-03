Минобороны РФ сообщило о наступлении российских войск на южнодонецком направлении

ВСУ пытались контратаковать, но были остановлены, отметили в ведомстве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Войска РФ наступают на южнодонецком направлении, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались контратаковать, но были остановлены. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На южнодонецком направлении ВСУ предпринимали попытки контратаковать в направлении населенных пунктов Никольское и Ровнополь Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Огнем российской артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации контратакующие подразделения противника были остановлены и рассеяны в районах населенных пунктов Водяное и Новоселка", - сказал он.

Конашенков уточнил, что российскими подразделениями были уничтожены около 80 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты и два автомобиля.