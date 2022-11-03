Минобороны РФ заявило об уничтожении более 130 боевиков на купянском направлении

Также уничтожены два бронеавтомобиля "Хамви"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ отразили атаки ВСУ, предпринимаемые двумя ротами наемников, на купянском направлении, уничтожено более 130 боевиков, два бронеавтомобиля "Хамви". Об этом сообщил журналистам в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ВСУ двумя ротами иностранных наемников предпринимали попытки атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. Все атаки отражены", - заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны России, ВС РФ нанесли противнику огневое поражение. "За сутки на купянском направлении уничтожено более 130 боевиков и украинских военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины и два бронеавтомобиля "Хамви", - добавил он.