ВС РФ поразили взвод РСЗО "Град" в Харьковской области и артбатарею ВСУ в ДНР

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Харьковской области и артиллерийскую батарею ВСУ в Донецкой Народной Республике.
Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков.