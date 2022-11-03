3 ноября, 11:58,
обновлено 3 ноября, 12:11
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили взвод РСЗО "Град" в Харьковской области и артбатарею ВСУ в ДНР

© Минобороны России

Поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" нанесли в районе населенного пункта Волчанск, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" в Харьковской области и артиллерийскую батарею ВСУ в Донецкой Народной Республике.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе контрбатарейной борьбы нанесено поражение украинскому взводу реактивных систем залпового огня "Град" в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области, а также артиллерийской батарее ВСУ в районе населенного пункта Новоселка Донецкой Народной Республики", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация