В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли более 200 человек убитыми и 120 ранеными

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате безуспешных попыток наступления на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 200 человек убитыми и 120 ранеными. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, а также четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей, уточнил представитель Минобороны РФ.