3 ноября, 11:59,
обновлено 3 ноября, 12:25
Военная операция на Украине

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, ВСУ за сутки потеряли более 200 человек убитыми и 120 ранеными

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате безуспешных попыток наступления на краснолиманском направлении за сутки потеряли более 200 человек убитыми и 120 ранеными. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении ВСУ безуспешно пытались вести наступление тремя усиленными батальонами в направлении населенных пунктов Макеевка, Площанка и Червонопоповка Луганской Народной Республики. В результате активных действий российских войск и артиллерии противник отброшен на исходные позиции", - проинформировал он.

По словам Конашенкова, нанесено поражение выдвигавшимся резервам ВСУ в районах населенных пунктов Терны и Кировск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 200 военнослужащих убитыми, свыше 120 ранеными, а также четыре танка, девять боевых бронированных машин и восемь автомобилей, уточнил представитель Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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