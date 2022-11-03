3 ноября, 12:00,
обновлено 3 ноября, 12:28
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении пунктов управления двух бригад ВСУ

© Минобороны России

Пункты управления поражены в районах Миролюбовка и Звановка

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Авиация, ракетные войска и артиллерия в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады теробороны ВСУ. Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районах Миролюбовка Херсонской области и Звановка Донецкой Народной Республики поражены пункты управления 128-й горно-штурмовой бригады и 115-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал он.

По его словам, также поражены 96 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 158 районах. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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