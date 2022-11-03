ВС РФ уничтожили американскую РЛС AN/TPQ-37 и РЛС ракетного комплекса С-300

Также в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов украинских вооруженных сил

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) России в уничтожили в Донецкой Народной Республике радиолокационную станцию (РЛС) контрбатарейной борьбы США AN/TPQ-37, а в Николаевской области - РЛС комплекса С-300. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США. В районе населенного пункта Висунск Николаевской области уничтожена радиолокационная станция украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - проинформировал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции.

Кроме этого, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Новая Каменка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов украинских вооруженных сил.