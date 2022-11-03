Средства ПВО РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО HIMARS, "Ольха" и "Ураган"

Также сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 8 украинских беспилотных летательных аппаратов (БЛА), уничтожили 13 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, "Ольха" и "Ураган". Такие данные привел в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Бургунка, Бобровый Кут, Ольговка Херсонской области, Епифановка Луганской Народной Республики, Новая Тарасовка Харьковской области, Александровка, Никольское и Павловка Донецкой Народной Республики", - заявил генерал-лейтенант.

Также, по данным МО РФ, уничтожены в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населенных пунктов Антоновка, Новая Каховка Херсонской области, Грузско-Ломовка и Свободное Донецкой Народной Республики.

По данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 330 самолетов, 168 вертолетов, 2 422 беспилотных летательных аппарата, 384 зенитных ракетных комплекса, 6 297 танков и других боевых бронированных машин, 882 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3 547 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6 986 единиц специальной военной автомобильной техники.