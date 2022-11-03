В ДНР сообщили, что ВСУ бросают все больше боеприпасов на линии соприкосновения

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев отметил, что причина может быть в том числе и в неисправности боеприпасов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставляют в последнее время все больше боеприпасов на линии соприкосновения. Об этом сообщил в четверг помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"Все больше и больше боеприпасов они бросают на линии боевого соприкосновения, когда наши силы подходят вплотную", - сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Киселев отметил, что причина может быть в том числе и в неисправности боеприпасов."Поэтому у нас таких трофеев достаточное количество", - добавил он.