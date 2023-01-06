ООН использует прекращение огня для доставки помощи. Украина продолжает обстрелы

В поддержку введения режима тишины выступили только генсек организации Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк сразу же после начала действия объявленного Россией с полудня 6 января режима прекращения огня. Ранее президент Украины Владимир Зеленский и страны Запада негативно отреагировали на эту российскую инициативу, обвинив РФ в попытке перегруппировки войск. В поддержку введения режима тишины выступили только генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и Папа Римский Франциск.

В ООН заявили, что объявленное РФ на 36 часов одностороннее перемирие даст им возможность отправить конвой с гуманитарной помощью людям, до которых раньше нельзя было добраться из-за боев.

Решение о рождественском перемирии

В четверг президент РФ Владимир Путин дал указание Вооруженным силам РФ с 12:00 мск 6 января до конца суток 7 января прекратить боевые действия в зоне проведения военной операции на Украине.

Такое решение было принято с учетом обращения Святейшего Патриарха Кирилла. Путин призвал украинскую сторону сделать аналогичный шаг и дать возможность православным гражданам посетить рождественские службы.

Однако президент Украины Владимир Зеленский расценил инициативу России о прекращении огня как попытку скрыть новые шаги "агрессии" и усилить свои позиции на линии боевого соприкосновения.

Срыв ровно в полдень

Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк ровно в 12:00 мск, когда начал действовать режим тишины. Огонь велся из 155-миллиметровых артиллерийских орудий натовского образца. А в первые полтора часа действия режима тишины город был обстрелян трижды.

В Минобороны РФ подтвердили, что, несмотря на соблюдение российской группировкой войск перемирия, киевский режим продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций войск РФ. В частности, на краснолиманском направлении ВСУ произвели четыре минометных обстрела российских позиций, в районе населенного пункта Белогоровка в ЛНР - три артиллерийских обстрела, а из района населенного пункта Новопавловка Запорожской области было произведено восемь артиллерийских обстрелов.

Как сообщили в экстренных службах Херсонской области, в результате обстрела со стороны ВСУ три человека получили ранения. "Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены", - отметил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Реакция Запада

Западные страны не поддержали инициативу России о прекращении огня. Как заявил президент США Джо Байден, боевые действия на Украине находятся на критически важном этапе и Запад должен делать все возможное, чтобы оказать поддержку Киеву. До этого он назвал объявленное Владимиром Путиным перемирие попыткой РФ "найти немного кислорода".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс отказался уточнить, рекомендуют ли США Украине не прекращать огонь в ответ на объявление Россией рождественского перемирия, и утверждал, что Киев принимает решение по данному вопросу сам.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли считает, что режим тишины не поможет добиться мира на Украине, по его мнению, Россия должна на постоянной основе вывести свои силы, отказаться от "противозаконного контроля над украинской территорией". В этом же ключе высказался глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, отметив, что гуманитарная инициатива России должна сопровождаться "выводом войск и военной техники с территории Украины", иначе ее можно рассматривать как "попытку выиграть время на перегруппировку войск".

ООН воспользуется перемирием

В ООН увидели в перемирии позитивные возможности. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что объявленное Россией на 36 часов одностороннее прекращение огня даст организации возможность отправить конвой с гуманитарной помощью людям, до которых раньше нельзя было добраться из-за боев.

Новая военная помощь

Ряд государств на фоне объявления Россией перемирия заявили о выделении Украине новой военной помощи. Так, Соединенные Штаты сообщили, что намерены поставить Украине американские боевые машины пехоты Bradley ("Брэдли").

Посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что все последние действия Соединенных Штатов прямо указывают на отсутствие стремления Вашингтона к политическому урегулированию на Украине и ни о каком "оборонительном характере" вооружений, передаваемых Киеву Вашингтоном, уже давно не может быть и речи.

Кроме того, Германия намерена передать Украине 40 БМП Marder. Как заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, обещанные БМП будут готовы к передаче в первом квартале текущего года. Однако он утверждал, что решение предоставить эту военную помощь никак не связано с рождественским перемирием.