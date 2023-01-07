В России более 24 тыс. росгвардейцев обеспечили правопорядок на Рождество

В Росгвардии отметили, что экипажи вневедомственной охраны несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Более 24 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечили правопорядок на Рождество в России. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе ведомства.

"Более 24 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с представителями правоохранительного блока других ведомств приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в рождественскую ночь на всей территории РФ", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что росгвардейцы обеспечили безопасность торжественных богослужений, а экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме.

"В Москве к охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности привлекались более 3 тыс. военнослужащих и сотрудников Росгвардии. На территориях новых субъектов РФ выполнение служебно-боевых задач осуществлялось по решению командующих группировок войск Росгвардии с учетом складывающейся оперативной обстановки", - отметили в ведомстве.