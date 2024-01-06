Рождество по юлианскому календарю: история и традиции праздника

Мнения историков о точной дате Рождества Христова разнятся.

В современных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 годом до н.э. и 7 годом н.э., когда проводилась единственная известная перепись населения в описываемый период.

Ни один историк этого периода в своих трудах не упоминал факт рождения Иисуса. Богословы объясняют это надмирностью рождения Христа, отмечая, что оно превосходило историческую событийность.