Российские артиллеристы уничтожили восемь единиц техники ВСУ в Херсонской области

В результате артиллерийского удара погибли 18 украинских военнослужащих, сообщил представитель экстренных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 11 марта. /ТАСС/. Удар по стоянке техники Вооруженных сил Украины в поселке Антоновка Херсонской области совершили российские артиллеристы в ночь на субботу. Уничтожено восемь единиц техники, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.

"Ночью по стоянке техники одного из подразделений ВСУ, расположенного в районе Антоновки, был нанесен артиллерийский удар, в результате которого потери противника составили восемь единиц автомобильной техники, 18 погибших военных ВСУ, 10 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ночью в районе Благовещенского был нанесен артиллерийский удар, в результате которого была уничтожена американская гаубица М777 с артиллерийским расчетом.