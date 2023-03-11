Минобороны показало кадры уничтожения "Ланцетом" британского ЗРК Stormer HVM в ходе СВО

В ведомстве сообщили, что боевая машина ЗРК была обнаружена расчетами БПЛА на донецком направлении

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало в субботу кадры уничтожения зенитно-ракетного комплекса ВСУ Stormer HVM производства Великобритании высокоточным барражирующим боеприпасом "Ланцет" в ходе специальной военной операции (СВО).

На видео показана съемка с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) боевой машины ЗРК Stormer HVM, кадры с камеры наведения барражирующего боеприпаса "Ланцет" и уничтожение им комплекса ПВО противника, а также контроль его ликвидации с другого беспилотника.

Отмечается, что боевая машина ЗРК была обнаружена расчетами БПЛА на донецком направлении проведения специальной военной операции. После чего была уничтожена высокоточным барражирующим боеприпасом. Контроль попадания осуществлялся расчетами беспилотника.

"Барражирующие боеприпасы эффективно применяются для уничтожения бронетехники ВСУ. С их помощью уничтожаются артиллерийские орудия, самоходные артиллерийские установки, самоходные зенитно-ракетные системы, танки и другая бронетехника", - сообщили в ведомстве.

Барражирующий боеприпас "Ланцет" разработки ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя - предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.