11 марта, 10:16
Военная операция на Украине

Минобороны РФ показало удары огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" по позициям ВСУ

Минобороны РФ показало удары огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" по позициям ВСУ
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

В ведомстве рассказали об использовании тяжелых огнеметных систем на самых сложных направлениях

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1А в ходе специальной военной операции (СВО) поразили термобарическими снарядами укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Минобороны в своем Telegram-канале обнародовало в субботу кадры боевой работы тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" для уничтожения укрепленных долговременных опорных пунктов позиций ВСУ.

В Министерстве информировали, что украинские националисты пытались укрыться в перекрытиях опорных пунктов в лесу. Однако российский разведывательный беспилотник, заметивший передвижение противника, оперативно навел ТОС-1А на цель. Переданные разведкой цели были успешно поражены высокоточным ударом.

Как сообщил командир взвода ТОС-1А "Солнцепек" с позывным "Шкипер", российские войска используют тяжелые огнеметные системы на самых сложных направлениях, нанося удары 220-мм термобарическими снарядами по укрытиям, наблюдательным пунктам, схронам с боеприпасами и позициям артиллерии.

"Мы находились под обстрелом противника, поступила команда уходить, но мы знали, что наши ребята идут в наступление. На свой страх и риск принял решение не отступать с позиций пока не произведем стрельбу. В итоге цель была поражена, и подразделение дивизии сумело занять населенный пункт благодаря тому, что в самый тяжелый момент боя мы 12-ю снарядами поразили укрепление противника, который начал беспорядочно отступать", - рассказал "Шкипер".

В ведомстве добавили, что в зоне действия ТОС-1А военнослужащие украинских формирований все чаще добровольно сдаются в плен, оставляя свои позиции и игнорируя приказы командиров.

ТОС-1А "Солнцепек" - огнеметная система на танковом шасси. Использует неуправляемые реактивные снаряды калибра 220 мм с термобарической боевой частью для уничтожения объемным взрывом живой силы противника, его боевой техники и фортификаций. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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