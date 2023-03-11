11 марта, 11:33
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об уничтожении до 50 военных ВСУ на купянском направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в результате артиллерийского удара российских войск была уничтожена украинская самоходка "Гвоздика"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на купянском направлении до 50 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в результате огня артиллерии "Западной" группировки российских войск. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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