МО РФ сообщило об уничтожении до 50 военных ВСУ на купянском направлении

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в результате артиллерийского удара российских войск была уничтожена украинская самоходка "Гвоздика"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток потеряли на купянском направлении до 50 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Гвоздика" в результате огня артиллерии "Западной" группировки российских войск. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области и Розовка Луганской Народной Республики. Потери противника составили до 50 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная гаубица "Гвоздика", - сказал он.