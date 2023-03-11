Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 70 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также группировка "Восток" уничтожила гаубицу Д-20

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки свыше 70 украинских военных и гаубицу Д-20. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сказал Конашенков.