11 марта, 11:33,
обновлено 11 марта, 11:45
Военная операция на Украине

Минобороны РФ: ВСУ потеряли свыше 70 военных на южнодонецком и запорожском направлениях

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что также группировка "Восток" уничтожила гаубицу Д-20

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Группировка "Восток" Вооруженных сил России на южнодонецком и запорожском направлениях уничтожила за сутки свыше 70 украинских военных и гаубицу Д-20. Об этом заявил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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По его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики.

"Общие потери противника за сутки на данных направлениях составили до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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