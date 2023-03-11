11 марта, 11:34
Военная операция на Украине

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об уничтожении более 140 военнослужащих ВСУ, двух бронемашин и двух гаубиц Д-30

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. На донецком направлении Вооруженными силами РФ за сутки уничтожено более 140 военнослужащих ВСУ, две бронемашины и две гаубицы Д-30. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии "Южной" группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30", - сказал он на брифинге о ходе проведения специальной военной операции. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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