В МО РФ заявили об уничтожении на херсонском направлении свыше 50 военнослужащих ВСУ

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также войска России уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении свыше 50 военнослужащих и склад боеприпасов 124-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал Конашенков.