11 марта, 11:34,
обновлено 11 марта, 11:41
Военная операция на Украине

В МО РФ заявили об уничтожении на херсонском направлении свыше 50 военнослужащих ВСУ

© Минобороны России

Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что также войска России уничтожили склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские войска уничтожили на херсонском направлении свыше 50 военнослужащих и склад боеприпасов 124-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также склад боеприпасов 124-й бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация