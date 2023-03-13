13 марта, 11:15,
обновлено 13 марта, 11:28
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об уничтожении до 190 военных ВСУ на донецком направлении

© Минобороны России

Также уничтожены 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили до 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Приложение для iOS
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация