Минобороны заявило об уничтожении до 190 военных ВСУ на донецком направлении

Также уничтожены 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Подразделения Южной группировки войск Вооруженных сил РФ за сутки уничтожили до 190 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих, 3 танка, 2 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, а также гаубица "Мста-Б", - сказал Конашенков.