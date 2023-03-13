12 марта, 21:00,
обновлено 12 марта, 21:42
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Военная операция на Украине. Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн
© Станислав Красильников/ ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грандиозным враньем" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы отсутствии у Москвы желания вести с Киевом переговоры по урегулированию кризиса. Она обратила внимание, что Кулеба предрек "конец Европы в случае поражения Украины".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что обстановка в Артемовске (украинское название - Бахмут) очень тяжелая, ВСУ "подкидывают бесконечные резервы". 

Основные события 13 марта - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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