Военная операция на Украине. Онлайн

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала "грандиозным враньем" заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о якобы отсутствии у Москвы желания вести с Киевом переговоры по урегулированию кризиса. Она обратила внимание, что Кулеба предрек "конец Европы в случае поражения Украины".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что обстановка в Артемовске (украинское название - Бахмут) очень тяжелая, ВСУ "подкидывают бесконечные резервы".

Основные события 13 марта - в онлайн-трансляции ТАСС.