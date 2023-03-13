13 марта, 11:16,
обновлено 13 марта, 11:26
Военная операция на Украине

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

© Минобороны России

По данным ведомства, уничтожено до 110 украинских военных и самоходная артиллерийская установка "Гвоздика"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Группировка российских войск "Центр" в течение суток нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, в результате чего было уничтожено до 110 украинских военных и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика" противника. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"На краснолиманском направлении огнем артиллерии группировки войск (сил) "Центр" нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, Терны и Григоровка Донецкой Народной Республики", - сказал он.

По словам Конашенкова, за сутки на этом направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также САУ "Гвоздика" противника. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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