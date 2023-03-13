Что известно о законопроекте о повышении призывного возраста в России

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне и безопасности Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о повышении призывного возраста. Документ был размещен в думской электронной базе в понедельник.
С инициативой повысить призывной возраст выступил в конце декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. ТАСС собрал основное, что известно о проекте.
Поэтапное повышение
- Депутаты предлагают повысить верхний порог призывного возраста с 27 до 30 лет сразу, а нижний повышать поэтапно. Таким образом, в 2024 году призывать будут с 19 до 30 лет, в 2025-м - с 20 до 30, в 2026-м - с 21 года.
- При этом желающие смогут пройти срочную службу с 18 лет, если подадут соответствующее заявление.
- Кроме того, отслужить смогут мужчины в возрасте с 27 до 30 лет, если ранее они не проходили военную службу, "не имея на то законных оснований". Для этого им также необходимо обратиться с заявлением в военкомат.
Альтернативная служба и отсрочки
- Парламентарии также предлагают внести поправки в законодательство об альтернативной гражданской службе: ее теперь можно будет пройти до 30 лет. При этом из документа следует, что нижний порог для таких призывников остается прежним - 18 лет.
- Призывники, получившие отсрочку от срочной службы до 1 января 2024 года, "пользуются указанными отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований".
Обоснование изменений
- Авторы законопроекта объясняют повышение нижнего порога призывного возраста необходимостью "гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования". Повышение верхнего порога объясняется "компенсацией" в связи с сокращением числа граждан, которых можно призвать на военную службу.
- Кроме того, принятие проекта, по замыслу депутатов, позволит "исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва", а также сэкономить около 640 млн рублей на "организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование".
- Принятие инициативы также позволит проходить службу по призыву тем, кто без законных оснований не прошел ее до достижения 27 лет, подчеркивают парламентарии. По их данным, в России каждый год увольняют в запас около 30 тыс. человек из этой категории.
Инициативы Шойгу
- С инициативой изменить призывной возраст выступил глава Минобороны РФ на итоговом заседании коллегии военного ведомства 21 декабря 2022 года. Присутствовавший на заседании президент Владимир Путин поддержал эту идею.
- Тогда же Шойгу предложил увеличить численность военнослужащих в вооруженных силах до 1,5 млн (в 2022 году она составляла около 1 млн, а с 2023-го выросла до 1,15 млн), а также довести количество контрактников до 695 тыс.
- Кроме того, министр предложил целый ряд других реформ, включая воссоздание Московского и Ленинградского военных округов, формирование 10 новых дивизий и развертывание еще 12 на базе существующих бригад, а также усиление Воздушно-космических сил РФ дополнительными соединениями.