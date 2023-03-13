Что известно о законопроекте о повышении призывного возраста в России

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем думского комитета по обороне и безопасности Андреем Картаполовым внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект о повышении призывного возраста. Документ был размещен в думской электронной базе в понедельник.

С инициативой повысить призывной возраст выступил в конце декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. ТАСС собрал основное, что известно о проекте.

Поэтапное повышение

Депутаты предлагают повысить верхний порог призывного возраста с 27 до 30 лет сразу, а нижний повышать поэтапно. Таким образом, в 2024 году призывать будут с 19 до 30 лет, в 2025-м - с 20 до 30, в 2026-м - с 21 года.

При этом желающие смогут пройти срочную службу с 18 лет, если подадут соответствующее заявление.

Кроме того, отслужить смогут мужчины в возрасте с 27 до 30 лет, если ранее они не проходили военную службу, "не имея на то законных оснований". Для этого им также необходимо обратиться с заявлением в военкомат.

Альтернативная служба и отсрочки

Парламентарии также предлагают внести поправки в законодательство об альтернативной гражданской службе: ее теперь можно будет пройти до 30 лет. При этом из документа следует, что нижний порог для таких призывников остается прежним - 18 лет.

Призывники, получившие отсрочку от срочной службы до 1 января 2024 года, "пользуются указанными отсрочками до истечения срока их действия или до исчезновения их оснований".

Обоснование изменений

Авторы законопроекта объясняют повышение нижнего порога призывного возраста необходимостью "гарантированного получения гражданами как среднего общего образования, так и среднего профессионального или высшего образования". Повышение верхнего порога объясняется "компенсацией" в связи с сокращением числа граждан, которых можно призвать на военную службу.

Кроме того, принятие проекта, по замыслу депутатов, позволит "исключить явку школьников и студентов в военные комиссариаты для участия в мероприятиях, связанных с предоставлением отсрочки от призыва", а также сэкономить около 640 млн рублей на "организацию и проведение медицинского освидетельствования призывников, получающих общее или среднее профессиональное образование".

Принятие инициативы также позволит проходить службу по призыву тем, кто без законных оснований не прошел ее до достижения 27 лет, подчеркивают парламентарии. По их данным, в России каждый год увольняют в запас около 30 тыс. человек из этой категории.

Инициативы Шойгу