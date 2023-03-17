"Свободный охотник" против "орлиной стаи". К юбилею легендарного летчика Евгения Пепеляева

18 марта исполняется 95 лет со дня рождения летчика-аса корейской войны (1950–1953) Евгения Пепеляева. В воздушных боях на своем МиГ-15 он сбил 20 американских самолетов. Истребительный полк под его командованием добавил к этому списку еще около 100 машин противника. В честь знаменательной даты рассказываем о судьбе и подвигах выдающегося летчика

В 1994 году американские "орлы" (Eagle Squadrons — ветеранская организация ВВС США, в которую входят в том числе участники войны в Корее — прим. ТАСС) пригласили меня приехать на свою встречу в штат Алабама. Я согласился. Уж очень хотелось встретиться с одним парнем, которого я сбил 6 октября 1951 года. Поговорить с ним и выяснить, почему он тогда не катапультировался и как ему удалось посадить самолет… Из книги Евгения Пепеляева "МиГи" против "Сейбров"

Тем парнем, с которым, собираясь на встречу седовласых "орлов", больше всего хотел повидаться 76-летний ветеран советских ВВС полковник Евгений Пепеляев, был его коллега — ветеран ВВС США и тоже полковник Билл Гаррет. Впервые они повстречались в небе над Северной Кореей 6 октября 1951 года. Для Пепеляева и его МиГ-15 бис это был уже пятый воздушный бой, и он довольно быстро разобрался с "Сейбром" (F-68 Sabre — рус. "сабля" — американский реактивный истребитель, разработанный компанией North American Aviation в конце 1940-х годов) Гаррета, который, получив серьезные повреждения в результате шквального пулеметного огня, устремился к земле.

Евгений Пепеляев © Министерство обороны РФ

Однако, к удивлению и советских и американских летчиков, "Сейбр" Гаррета не взорвался и не разлетелся на куски. Машину Биллу все же удалось посадить, правда, не на аэродроме ВВС США, а где-то на берегу реки на территории, подконтрольной северокорейцам. Пилота они взяли в плен, а истребитель передали советским военным, которые впоследствии отправили трофейную "Саблю" в СССР для детального изучения.

На той встрече в Алабаме Пепеляев Гаррета не нашел. Тот не смог приехать из-за того, что неважно себя чувствовал. Тем не менее поездка в США удалась. На торжественном вечере, посвященном открытию "орлиного" слета, бывшие заклятые враги стоя аплодировали советскому летчику-истребителю. Недаром после войны в Корее за ним закрепилось неформальное звание лучшего аса реактивной эпохи.

Путь в авиацию

Евгений Пепеляев родился 18 марта 1918 года в городе Бодайбо Иркутской губернии в семье разнорабочего и домохозяйки. Когда мальчику исполнилось десять, родители решили попытать счастья на золотых приисках и отправились с двумя сыновьями, Женей и старшим Костей, в долгое путешествие по Сибири.

В середине 1930-х судьба забросила Пепеляевых в Омск. Евгений поступил в местный железнодорожный техникум и жил с родителями. Константин, с детства мечтавший о небе, вскоре уехал в Одессу и сдал экзамены в военную школу летчиков. Там он быстро научился летать, получил квалификацию инструктора, а затем уговорил пойти в авиацию и младшего брата. Евгению, как вспоминал позднее сам выдающийся летчик, это предложение пришлось по душе, и в 1935-м он записался в Одесский аэроклуб, а через год поступил в летную школу.

"К ноябрю 1938 года мы закончили курс летной подготовки на самолете И-16 и в палатках летних лагерей ждали приказа о присвоении воинского звания и назначении к новому месту службы, так как в Одессе, на наших бывших зимних квартирах, проходил новый набор курсантов. Только во второй половине декабря нам выдали документы об окончании школы летчиков, присвоили воинские звания младших лейтенантов, экипировали в заветную военную форму и отправили в части ВВС для дальнейшего прохождения службы", — рассказывал позднее в своих мемуарах Евгений Пепеляев.

"Свободный охотник" выходит на тропу

Младшего лейтенанта Пепеляева распределили на Дальний Восток в город Белогорск, где располагался 29-й Краснознаменный истребительный авиационный полк. Первые полгода Евгений на уже знакомом ему И-16 отрабатывал полеты в ночное время, познавал тонкости "свободной охоты". Прославленный летчик-ас Александр Покрышкин называл этот способ ведения боя "высшей формой деятельности воздушного бойца". "Его задача — найти противника, сбить, а самому не понести поражения. Его девиз — Нашел, Сбил, Ушел", — писал в своей книге "Тактика истребительной авиации" легендарный маршал авиации.

Когда началась Великая Отечественная война, Пепеляев сразу же попросился на фронт, однако его рапорт два года пылился в командирском сейфе. Освобождать Родину от немецко-фашистских захватчиков его отправили лишь в 1943-м в составе 162-го истребительного авиационного полка, но и тут Евгения ждало разочарование — работы для истребителей на 2-м Белорусском фронте оказалось немного, и вскоре Евгения вернули на Дальний Восток, оборонять тыл объятой войной страны.

"Необходимо отметить, что на Дальнем Востоке и во время, и до, и после Отечественной войны в частях истребительной авиации всегда, днем и ночью, находилось на боевом дежурстве звено в готовности №2. Это когда самолет готов к полету и находится на старте, а летчик, в летном обмундировании и полной готовности, находится неподалеку от самолета. В приказе, особенно на бумаге, боевое дежурство экипажей истребительной авиации кажется простым. На самом деле это очень сложная, трудная и тяжелая работа, требующая высокой согласованности, четкости и дисциплины", — рассказывал выдающийся летчик.

После окончания войны Евгений Пепеляев окончил Высшие летно-тактические курсы усовершенствования офицерского состава, участвовал в испытаниях самолетов Як-15 и Ла-15, был звеньевым на параде Победы 1949 года.

В 1950-м он пересел на МиГ-15 — реактивную машину, за штурвалом которой ему предстояло наверстать упущенное — стать участником воздушных сражений.

К воздушным боям готов

Война в Корее началась летом 1950 года. Специально для боевых действий в СССР сформировали истребительный авиационный корпус, состоявший из нескольких воздушных полков. Командиром одного из них был назначен подполковник Евгений Пепеляев.

"Я был твердо уверен в своей личной готовности как летчика-истребителя, как воздушного бойца. Кроме этого, я всегда помнил, что лично меня прошедшая война коснулась очень мало, в то время как большинство моих сверстников-летчиков, хороших друзей и товарищей, в том числе и мой родной брат Костя, — погибли на той войне. Я считал, что обязан перед памятью погибших друзей, перед государством, которое исполнило мою мечту, сделав летчиком, затратив на это немалые средства, отдать долг за все, что было для меня сделано", — рассказывал в своей книге Пепеляев.

Евгений Пепеляев и его подчиненные были размещены на аэродроме рядом с китайским городом Дунфун, всего в нескольких десятках километров от границы с Кореей. Первое время летчики занимались сборкой своих "МиГов", которые в целях конспирации были доставлены в Китай в обычных морских контейнерах. Затем последовали тренировки и, наконец, боевые дежурства, главной задачей которых было прикрытие от ударов с воздуха гидроэлектростанций, железнодорожных мостов, путей снабжения китайских и северокорейских военных.

Реактивные истребители F-86 Sabre, 1951 год © AP Photo

По результатам первых воздушных боев выяснилось, что МиГ-15 мог успешно противостоять американским штурмовикам F-80, а "Сейбру" проигрывал из-за недостаточной мощности мотора. Заметив превосходство, Пепеляев потребовал у начальства заменить обычные "пятнадцатые" на следующую модель с шифром "бис" и более мощным мотором ВК-1. На перевооружение потребовалось чуть больше месяца, и вскоре подполковник Пепеляев повел новенький МиГ-15 бис в свой первый воздушный бой.

В мае 1951 года летчики пепеляевского полка вылетели на помощь 20 коллегам из другого подразделения, которые вступили в схватку сразу с 40 "Сейбрами". Шедший впереди Пепеляев с ходу атаковал группу из 12 американских истребителей. Большую часть из них удалось поразить шквальным пушечным огнем, остальные предпочли вернуться на аэродром.

Хотели устроить "Удушение", а получили "черный вторник"

В конце лета 1951 года командование ВВС США отдало приказ к началу операции "Стрэнгл" (англ. "Удушение"), целью которой было отрезать войска КНР и КНДР от снабжения оружием, горючим и провиантом. В массированных воздушных налетах на автомобильные дороги и железнодорожные узлы участвовали более тысячи штурмовиков и истребителей. Для их ликвидации советские военачальники поднимали в воздух целые авиадивизии. Воздушные бои того периода, в которых подчас сходились до сотни самолетов, стали одними из самых масштабных за всю историю мировой военной авиации.

Евгений Пепеляев, получивший к тому времени серьезный боевой опыт, уже редко промахивался и привык к запредельным перегрузкам во время выполнения фигур высшего пилотажа. "Свободный охотник" был практически неуязвим, молниеносно сближался, ловил в прицел и расстреливал даже ловко маневрирующего противника короткими очередями.

Во время одного группового воздушного боя с парой "Сейбров", на боевом развороте, я заметил приближение еще двух самолетов противника. Оценил, что эта пара ни самолет моего ведомого, ни мой самолет не достанет. В это время вижу и слышу, как мой ведомый — капитан Кирисов, со словами "нас атакуют" переворотом уходит вниз. "Сейбры" так же переворотом последовали за ним. Мне ничего не оставалось, как тоже сделать переворот. Вертикально пикируя за преследователями моего напарника, я с дальности 2–3 тысячи метров стал давать длинные очереди из всех пушек, пугал противника, показывал, что по ним стреляю. В конце концов американцы бросили преследование, вышли из пикирования в сторону моря. Так я не дал "Сейбрам" сбить моего ведомого Из книги Евгения Пепеляева "МиГи" против "Сейбров"

Благодаря мастерству и храбрости советских летчиков-истребителей американцы понесли в северокорейском небе большие потери. Любые их машины, включая стратегические бомбардировщики, которые обычно следовали под прикрытием десятков "Сейбров", сбивались быстро и почти всегда без возможности восстановления в строю.

По словам историка Второй мировой войны, кандидата технических наук Дмитрия Хазанова, самым ужасным днем для американских летчиков стало 12 апреля 1951 года, вошедшее в историю Америки как "черный четверг". Меньше чем за десять минут ВВС США потеряли 14 самолетов: 10 тяжелых бомбардировщиков и 4 истребителя, еще 15 тяжелых бомбардировщиков было списано после возвращения на базу. Истребители F-84 "Тандерджеты" и F-86 "Сейбры", общим числом не меньше 60, прикрыть свои бомбардировщики не смогли. Советская группа из 40 МиГ-15 вернулась без потерь. "Как теперь известно, противник списал в тот день шесть "сверхкрепостей", как американцы называли свои тяжелые бомбардировщики В-29. Если эти самолеты с успехом терроризировали жителей японских городов в годы Второй мировой, то налеты на цели в Северной Корее уже стоили их экипажам больших потерь, причем не только днем, но и ночью", — отмечает историк.

Реактивные истребители F-84 Thunderjet, 1951 год © Everett Collection/ Shutterstock/ FOTODOM

В январе 1952 года Евгений Пепеляев добавил в свою копилку 19-й сбитый "Сейбр" и вскоре отбыл на родину. В итоге его полк одержал самое большое количество побед и понес самые малые потери среди всех откомандированных в Корею советских авиационных подразделений. Сам Пепеляев при этом выполнил 109 боевых вылетов и принял участие в 38 воздушных сражениях. Позднее за это он был удостоен звания Героя Советского Союза, награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды и Отечественной войны.

Выйдя в 1973 году в отставку, Евгений Пепеляев работал в закрытом военно-авиационном НИИ.

Скончался легендарный ас 4 января 2013 года. В феврале 2022-го на стене дома на Зеленом проспекте в Москве, где Пепеляев прожил 44 года, в его честь установили мемориальную доску.

Подготовил Василий Кучушев