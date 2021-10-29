"Воздушный бой любит". 100 лет со дня рождения летчика-истребителя Андрея Боровых

"Воздушный бой любит" — такую характеристику командования получил совсем юный пилот в разгар Великой Отечественной войны. Эти три кратких, но на самом деле очень емких слова — "Воздушный бой любит" — приведены в приказе о награждении летчика Золотой Звездой Героя Советского Союза. Его первой звездой. Вторую он получит в победном 1945 году за несколько месяцев до окончания боев. Всего за годы той великой войны в СССР звания дважды Героев удостоили лишь 101 человека. Совсем молодой летчик-истребитель Андрей Егорович Боровых по праву вошел в эту сотню героев.
Курский аэроклуб и его тайны
Будущий дважды Герой родился 30 октября 1921 года в Курске. Старинный город, возникший еще тысячелетие назад в Древней Руси, к моменту появления на свет Андрея Боровых насчитывал не более 50 тыс. жителей. Совсем недавно отгремела Гражданская война, в разгар которой Курск стал полем битвы красных и белых. Но родившемуся спустя два года после этих боев мальчику через два десятилетия предстоит поучаствовать в куда более жестоком сражении в небесах над родным городом — в знаменитой Курской битве, решающем сражении Великой Отечественной войны.
Впрочем, первые 19 лет жизни Андрея Боровых прошли вполне мирно. Сын простого рабочего, он окончил семь классов школы. Работал шофером — не самая распространенная профессия для той эпохи, когда даже в провинциальных городах основным средством передвижения для большинства все еще оставалась лошадь. Работа с автомобилем в те годы предполагала наличие достаточно продвинутых технических знаний и навыков.
Юного Андрея, однако, больше манили другие машины — не автомобили, а самолеты. Еще школьником он записался в местный аэроклуб. Авиаторы и их крылатые механизмы тогда были на пике популярности — об их рекордах в СССР постоянно писали газеты, снимали фильмы.
Но городской аэроклуб не был просто развлечением. Все подобные клубы юных летчиков Советской страны входили в общегосударственную систему военной подготовки. И учеба в Курском аэроклубе шла вполне серьезная. По будням каждый вечер — пять часов теоретических занятий и лекций. По воскресеньям занимались с восьми утра до четырех часов дня. С весны, когда высыхала земля на грунтовом аэродроме, начинались практические занятия и тренировочные полеты. Летали с рассвета и до восьми утра — такое расписание позволяло заниматься в аэроклубе студентам и рабочим без отрыва от труда и учебы.
Ежегодно в июне и июле организовывался летний лагерь аэроклуба. Все было серьезно, почти с армейской дисциплиной — каждому члену клуба городской военкомат вручал повестку с призывом на 45 суток. По закону такой летний лагерь приравнивался к военным сборам, работодатели обязаны были отпускать своих работников на полтора месяца в загородный "клуб" с сохранением зарплаты. И следующие полтора месяца любители авиации жили по армейскому распорядку, соблюдая военную дисциплину — летали на самолетах и готовились к сдаче экзаменов, их в аэроклубах принимала специальная государственная комиссия. По итогам экзаменов выпускники аэроклубов направлялись в летные военные школы и училища.
Вот такой серьезный "клуб" в 1936–1937 годах прошел и будущий дважды Герой Андрей Боровых. Однако за время учебы он, 16-летний подросток, стал свидетелем не только лекций и тренировочных полетов. Дисциплина в клубе, особенно на полуторамесячных летних сборах, была предельно жесткая, даже жестокая.
В свободное от учебы и самолетов время участники сборов по приказу клубного начальства постоянно выполняли тяжелую и бесполезную работу — переносили с места на место бревна, доски, и так каждый день. Начальник и комиссар Курского аэроклуба считали, что так прививают своим подопечным азы воинской дисциплины. Но многие ученики возмутились и написали жалобы городскому руководству.
Быстро последовавшая реакция в стиле того сурового времени наверняка напугала и самих жалобщиков — в июле 1937 года начальник Курского аэроклуба и его заместитель — комиссар — были арестованы, обвинены в срыве подготовки летных резервов и вскоре… расстреляны.
Первые воздушные победы
Прошедший все лучшие и худшие перипетии родного аэроклуба Андрей Боровых в январе 1940 года был призван на срочную службу в армию. Естественно — в авиацию. Стал курсантом Чугуевской военной авиашколы пилотов, располагавшейся на Украине неподалеку от Харькова. Как раз к моменту поступления Андрея в эту военную школу она перешла с трехгодичной подготовки пилотов на ускоренный выпуск — уже в январе 1941 года Андрей Егорович Боровых получил звание сержанта и должность инструктора при своей же авиашколе.
Чугуевская школа готовила пилотов, летавших на уже устаревшем, но тогда еще массовом в ВВС СССР истребителе И-16 или, как его прозвали сами летчики, "ишаке". Фанерный "ишак" был маневренным, но уже проигрывал более современным истребителям в мощи мотора и скорости.
Так что будущему герою повезло встретить роковой июнь 1941 года далеко от мест первых боев и сражений, когда наша авиация в ожесточенных воздушных битвах несла особо крупные потери. С началом Великой Отечественной войны авиашкола в Чугуеве продолжила экстренно готовить пилотов. Когда же фронт приблизился к Левобережной Украине, школу эвакуировали в южный Казахстан — в город Чимкент.
От Чугуева до Чимкента более 2600 км, и Андрей Боровых участвовал в перегоне по воздуху учебных истребителей. Впрочем, в глубоко тыловом Казахстане он задержался ненадолго. Боевые потери нашей авиации в начале войны оказались слишком велики. Фронт экстренно требовал пополнений. И в ноябре 1941 года из преподавателей эвакуированной школы был сформирован 728-й истребительный авиационный полк — 20 спешно отремонтированных стареньких И-16 с пилотами и авиатехниками.
Согласно архивным документам, авиаполк Андрея Боровых начал боевую деятельность в последний день первого года войны — 31 декабря. Первые боевые вылеты полк совершил на востоке современной Новгородской области, в районе города Демянск. Там в ходе стратегического контрнаступления нашим войскам удалось окружить немецкий корпус — создать так называемый демянский котел.
Немцы снабжали свои окруженные части по воздуху. И первой воздушной победой Андрея Боровых стал именно транспортный самолет противника. В последний день февраля 1942 года он на своем стареньком И-16 сбил немецкий Ю-52, трехмоторный транспорт и бомбардировщик фирмы "Юнкерс".
Прошло чуть более недели, и 8 марта 1942 года Андрей одержал первую победу над вражеским истребителем — в воздушном бою сбил "Мессершмитт" Ме-109, одну из основных боевых машин гитлеровских ВВС. Спустя почти три недели новый успех — в небе над городком Торопец (ныне Тверской, а тогда Калининской области) им сбит вражеский скоростной бомбардировщик Ю-88.
К тому времени Андрей Боровых пересел с устаревшего И-16 на более мощный истребитель "Харрикейн" — эти машины английского производства как раз стали поступать в СССР по ленд-лизу. На британских истребителях он пролетает почти год, затем сменит их на советский Як-7 и на разных модификациях этой боевой машины будет сражаться до конца войны.
"Он едва держался на ногах…"
Воздушная война — это не только скоротечные, стремительные боевые схватки. Куда чаще это нудная и тяжкая и тоже нередко смертельно опасная работа. Не только в небе, но и на земле.
Авиационный механик Дмитрий Горбовский, обслуживавший самолет Андрея Боровых, вспоминал уже после войны:
Однако для пилота периодический риск на земле не мог сравниться с ежесекундным риском в воздухе. В боевой биографии Андрея Боровых есть немало эпизодов, когда он почти чудом оставался жив. Так, в августе 1942 года под Ржевом, где шли тяжелые бои, шестерка наших истребителей, включая самолет Андрея, атаковала 18 вражеских бомбардировщиков. Младший лейтенант Боровых один из них подбил. Но в это время шесть советских авиамашин были атакованы дюжиной немецких истребителей.
Почти сразу троих наших сбили, получил повреждения и самолет Андрея Боровых. Он сумел спастись лишь рискованным и неожиданным маневром — на предельной скорости, почти касаясь земли, нырнул под брюхо вражеского истребителя и ушел в сторону немецких окопов. Вражеские пилоты ждали, что русский будет уходить к своим, и упустили поврежденный самолет Андрея. Ускользнув от противника, он и еще пара ведомых им самолетов обходным путем вернулись к своему аэродрому. "Но в каком виде вылез Боровых из кабины своего израненного самолета, какого невероятного напряжения сил стоила ему схватка! Он едва держался на ногах…" — вспоминал очевидец.
В боевой биографии Андрея Боровых есть и атака в лоб сомкнутого строя вражеских бомбардировщиков. Прорвавшись сквозь завесу немецких истребителей, он с минимального расстояния выпустил навстречу немецким "Юнкерсам" залп подвешенных под крыльями реактивных снарядов — уничтожил одну и серьезно повредил еще две вражеские машины, летевшие бомбить наши войска.
28 августа 1942 года над Ржевом младший лейтенант Боровых в одном бою сбил сразу два вражеских самолета, истребитель и бомбардировщик. В сентябре 1942 года Андрей Боровых был переведен в 157-й истребительный авиаполк. В данный полк были сведены лучшие пилоты истребителей со всего Калининского фронта, и в этой войсковой части Андрею предстоит успешно сражаться до самого конца войны.
"Гвардейским полк так и не стал…"
В мае 1943 года полк Андрея Боровых перебросили на Центральный фронт, где вскоре разгорится крупнейшее и решающее сражение Второй мировой войны — знаменитая Курская битва. Юному летчику, которому не исполнилось еще и 22 лет, довелось сражаться в небе над родным городом — в буквальном смысле слова защищая родной дом.
Хотя аэродромы его полка в те месяцы базировались недалеко от места жительства родителей Андрея, ему из-за череды боев так и не довелось навестить семью. Лишь однажды, пролетая над Курском, он сбросил вымпел с запиской родным — письмо с прикрепленной яркой шелковой лентой. Сообщение летчика подобрали и передали матери. Отец Андрея накануне погиб — боец пожарной дружины Егор Боровых был убит осколком вражеской авиабомбы, когда спасал от огня дома и улицы Курска.
Сын не сразу узнал о смерти отца — 31 мая 1943 года Андрей сам получил ранение левой ноги. Недолго пробыв в госпитале, он вновь вернулся в смертельно опасные небеса. В финале Курской битвы, 24 августа 1943 года, за 341 успешный боевой вылет и 26 самолетов противника, которые он сбил лично и в группе, командиру звена 157-го истребительного авиаполка младшему лейтенанту Андрею Егоровичу Боровых было присвоено звание Героя Советского Союза и вручена медаль "Золотая Звезда" №1077.
"Бесстрашный летчик. Воздушный бой любит. Смело вступает в бой с превосходящими силами противника, выходя из него победителем…" — именно так в те дни было написано в его характеристике, составленной командованием фронта.
Впрочем, у командования были к юному герою не только хвалебные слова с высокими наградами, но и серьезные претензии. Авиаполк Андрея Боровых хотя и имел массу воздушных побед и состоял из летчиков-асов, но так и не стал гвардейским. Причина — буйный характер многих пилотов полка. И 22-летний бесстрашный истребитель Андрей, первый среди героев неба, был и среди первых нарушителей дисциплины на земле. Такое с пилотами той эпохи случалось нередко — смертельный риск в небе требовал психологической компенсации. Переживший страшные опасности над облаками, стоя на твердой земле, уже ничего не боялся и мало кого слушал. Андрей не был исключением.
Раиса Фоминична Коробова встретила начало войны 19-летней девушкой, работая на одном из московских авиазаводов, позднее была призвана в армию и служила в батальоне аэродромного обслуживания 157-го истребительного авиаполка.
"Дважды дайте!"
Словом, юный воздушный герой и наземный хулиган Андрей Боровых имел все шансы познакомиться со штрафными частями, если бы не был великолепным боевым летчиком. В итоге ему придумали любопытное наказание — в его эскадрилью, под его начало стали передавать проштрафившихся летчиков. Едва ли юному капитану (к тому времени он был повыше в звании) было легко с такими подчиненными, но все вместе воевали они геройски.
21 октября 1944 года Андрей в одном воздушном бою сбил два немецких истребителя. Схватка происходила в небе у польского городка Дембица, где в это время располагался штаб 1-го Украинского фронта. Среди летчиков позже распространился слух, что свидетелями воздушного боя Андрея Боровых оказались сразу два маршала — командующий фронтом Иван Конев и представитель Ставки Верховного главнокомандования Георгий Жуков.
Андрей Егорович Боровых закончил Великую Отечественную войну в небе над вражеской столицей — его авиаполк участвовал в Берлинской наступательной операции. Последний боевой вылет был совершен 1 мая 1945 года. К тому дню на его боевом счету имелось почти пять сотен боевых вылетов, свыше 130 воздушных боев и 46 вражеских самолетов, сбитых в группе и лично.
Помимо двух Золотых Звезд Героя 23-летний майор Боровых к тому времени был награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды и довольно нечастым орденом Александра Невского. Орден имени прославленного полководца Древней Руси тогда давался тем, кто не просто проявил отвагу и мужество, но и умелым командованием обеспечил успешные действия своей боевой части. Андрей Егорович Боровых заслужил его по праву — к концу войны он стал не только героическим пилотом-истребителем, но и способным авиационным командиром.
Поэтому вся дальнейшая его судьба была связана с небом и боевой авиацией. После 1945 года он успешно командовал авиационным полком, потом дивизией и корпусом. Спустя шесть лет после завершения войны окончил Военно-воздушную академию, затем учился в Высшей военной академии.
К тому времени то был уже не юный летчик-хулиган, а опытный и сдержанный военачальник. В 60-е годы минувшего века он командовал воздушными армиями на Дальнем Востоке и на Украине. В разгар холодной войны, в эпоху пика ракетно-ядерного противостояния, с 1968 по 1977 год генерал-полковник авиации Боровых занимал пост командующего авиацией войск ПВО, противовоздушной обороны, то есть отвечал за все мирное небо нашей страны.
Выйдя по возрасту в отставку, стал автором книги "Надежный щит Родины", посвященной истории войск ПВО. Героический летчик и некогда юный хулиган ушел из жизни 7 ноября 1989 года — успел отметить 68-й день рождения и через неделю скончался.
Андрей Егорович Боровых при жизни не был прославлен, как асы первой величины — например, как в советскую эпоху известные каждому летчики-истребители Кожедуб или Покрышкин. Но он был среди тех героев, которые своей храбростью и воинским искусством вытянули основную тяжесть великой войны, выковали Победу. Живой человек, со всеми достоинствами и недостатками, он не стал иконой своей страшной и героической эпохи. Но нашу благодарную память заслужил по праву и навсегда.