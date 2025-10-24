Статья

Что доказал Амет-Хан Султан. Как летчик-ас прошел всю войну и погиб в мирное время

По поводу некоторых фактов, касающихся личности летчика Амет-Хана Султана, до сих пор нет однозначного мнения. Даже его имя и дата рождения до сих пор вызывают дискуссии. Но есть одно неоспоримое: он герой, блестящий и бесстрашный истребитель-ас, дважды Герой Советского Союза — "дважды Амет", как иронизировал в свой адрес он сам, будучи очень скромным. Свои незаурядные летные и человеческие качества он проявил и после войны

Амет-Хан Султан © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Имя и происхождение

Некоторые считают, что Амет-Хан — фамилия героя. По данным историка авиации Андрея Симонова, в свидетельстве о рождении Амет-Хана Султана записано: имя младенца — Амет, имя отца — Султан, фамилия отца — Амет-хан. Формально получается, что летчика звали Амет Султанович Амет-хан. Но из национальных ли традиций или из личных соображений он поменял местами имя и фамилию и стал Амет-Ханом Султаном. В таком написании его имя значится в наградных документах. Однополчане звали его Аметом.

Амет-Хан Султан © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Разговоры о национальности Амет-Хан не поощрял. Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов вспоминал: "Был у меня знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Отец у него дагестанец, а мать — татарка… Дагестанцы считают его своим героем, а татары — своим.

— Чей же ты? — спросил я его однажды.

— Я герой не татарский и не лакский, — ответил Амет-Хан. — Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга?"

По воспоминаниям летчика-испытателя первого класса Игоря Шелеста, работавшего с Султаном в Летно-исследовательском институте им. М.М. Громова (ЛИИ), "в ожидании полетов он мог часами молча простаивать у окна летной комнаты, устремив взгляд в даль убегающей к горизонту взлетной полосы".

На вопросы о фронтовой работе отвечал примерно такой фразой: "Понимаешь, ничего интересного. Муть какая-то в башке осталась и бесконечная стрельба… Есть погода, нет погоды. Дождь — солнце, дождь — солнце. Дождь — нары в землянках. Солнце — опять к вечеру двух-трех недосчитались… Муть, и только, ничего интересного". А ведь рассказывать было о чем.

С однополчанами, 1943 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Из наградного листа летчика Амет-Хана Султана: "За весь период боевых действий провел 150 воздушных боев, в которых лично сбил 30 самолетов противника <…>, из них один таран, и в группе сбил 19 самолетов противника разных типов".

Дважды награжден Золотой Звездой Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени (четвертый орден Красного Знамени он получил за испытания в 1953 году), орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, уже после войны — "Знаком Почета", медалями. В 1961 году удостоен звания заслуженного летчика-испытателя СССР.

О своих наградах он отзывался без пафоса и с легкой иронией, иногда называя себя "дважды Аметом". Золотые Звезды Героя, по воспоминаниям Игоря Шелеста, часто инстинктивно прикрывал левой рукой, потому что был гипертрофированно скромным.

Он вообще любил шутки, застолья, был мастером тостов, всегда уважительно относился к сослуживцам, ценил их мастерство и высоко его отмечал.

Дата рождения

По данным Андрея Симонова, в автобиографиях Амет-Хан Султан всегда указывал дату 20 октября 1920 года.

Однако в ряде наградных документов указана дата 25 октября. Возможно, путаница произошла из-за того, что 25 октября было выдано свидетельство о рождении. Но ясности в этом вопросе пока нет.

Амет-Хан Султан с сестрой Фатмой, 1924 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Игорь Шелест вспоминал в своей книге "Лечу за мечтой", как в ЛИИ готовились к 50-летию Амет-Хана Султана и невероятными усилиями организатора выпытали у героя хоть какую-то информацию о детстве и юности.

С дядей Османом, отцом Султаном и матерью Насибе, 1935 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

"Лазая с мальчишками по скалам, довольно рано научился любить манящую опасность высоты. Отцу Султана хотелось, чтобы сын, как и он, стал рабочим. С этим намерением 16-летний юноша поступил в симферопольское ФЗУ. Но тут под боком оказался аэроклуб. И, наблюдая день ото дня кружащиеся в небе самолеты, Султан возгорелся желанием летать. Аэроклуб он окончил с отличием, и это дало ему возможность сразу же поступить в Качинское военное училище. Великая Отечественная война началась для молодого летчика-истребителя с рассветом 22 июня под Кишиневом. Но искусство побеждать пришло к нему значительно позднее", — пишет Шелест.

Война

В РККА Амет-Хана призвали в феврале 1939 года. В марте 1940 года он окончил Качинскую военную авиационную школу летчиков, затем служил летчиком в 122-м истребительном авиационном полку, 4-м истребительном авиационном полку, летал на истребителях И-16 и И-153.

После выпуска из Качинской военной авиационной школы летчиков, 1940 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Воевал на Южном, Брянском и Сталинградском фронтах, участвовал в оборонительных боях в Молдавии и на юге Украины, в воздушном прикрытии Ростова-на-Дону и Ярославля, в Воронежско-Ворошиловградской операции и обороне Сталинграда.

Его знаменитый таран — проявление наивысшего летного мастерства, первая его боевая победа. 31 мая 1942 года в районе Ярославля, израсходовав в атаках весь боезапас, он таранил вражеский разведчик Ю-88, подойдя к нему сверху и ударив правым крылом по его правой плоскости. При этом обломивший при ударе крыло "Харрикейн" Амет-Хана застрял между двигателем и фюзеляжем загоревшегося вражеского самолета. Летчику удалось выбраться из кабины своей машины и выброситься с парашютом. За этот таран он был награжден орденом Ленина.

С однополчанами, 1942 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Николай Бодрихин в своей книге "Советские асы. Очерки о советских летчиках" пишет: "Человек общительный и остроумный, он сразу становился душой компании. Амет-Хана, или Аметку, как звали его товарищи, хорошо знали в войсках, его запоминающееся сказочное имя стало легендарным, синонимом непобедимого искусного истребителя и блестящего, неистощимого остроумца".

После своего назначения помощником командира 9-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе Султан быстро снискал уважение руководства. "Как летчик, отлично владеющий самолетом Як-1, Амет-Хан не имеет себе равных. Как командир, он требователен к себе и подчиненным" — так отозвался о нем Л. Шестаков — сам прекрасный боец, командир и тактик, имевший в подчинении лучший на то время истребительный полк. Высокая оценка была у них взаимной", — пишет Николай Бодрихин.

Амет-Хан Султан (третий справа) после назначения помощником командира 9-го гвардейского истребительного авиационного полка по воздушно-стрелковой службе, 1944 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

После войны руководство отправило Амет-Хана в Военно-воздушную академию в Монино, но проучился он там только два месяца. "Я живу в небе", — говорил он. Сидеть в аудитории долгих пять лет было для него немыслимо. Пришлось подать в отставку. С апреля 1946 года Амет-Хан Султан — майор, а с июля 1957-го — подполковник запаса.

Боевые товарищи позаботились о том, чтобы талантливый летчик не остался без любимого дела. С февраля 1947 года после тщательной подготовки, в очень короткие сроки освоив новое мастерство — испытателя, он начал работу в Летно-исследовательском институте города Жуковского Московской области. Уже через пять месяцев после прихода в ЛИИ ему доверили проверять новых летчиков.

После ухода в отставку с родителями и сыном Станиславом, 1946 год © Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

Его рабочий день, что следует из записей в его летных книжках, мог включать в себя 11 полетов, которые начинались в 09:20, а заканчивались в 20:15, причем летать он в один день мог на разных типах самолетов, выполняя разные задачи — испытательные, тренировочные, транспортные.

Приходилось Амет-Хану испытывать и совершенно новые для него виды самолетов. На освоение у него уходили буквально считаные часы, после чего он был готов к полетам на новой технике, иногда чрезвычайно опасным. Но он шел на этот риск.

В летной книжке Амет-Хана Султана зафиксировано, что он освоил 92 типа самолетов, 1 тип вертолетов и 3 типа планеров, из них на 14 типах он совершал только тренировочные и транспортные полеты. Но даже 82 типа — очень высокий результат: хорошим показателем для летчика-испытателя считаются 20–30 типов самолетов.

Амет-Хан Султан считал смерть вне кабины пилота нелепостью и глупостью и видел ее только в небе. "Если есть хоть один процент надежды, я не оставлю машины". Так ответил он на вопрос о профессиональном кредо незадолго до гибели. "Забыть что-либо в испытательном полете — значит в лучшем случае сорвать задание, а в худшем — попасть в катастрофу. Ошибки в полетах — это главным образом ошибки памяти и внимания", — сказал он в том же интервью.

© Крымскотатарский музей культурно-исторического наследия

1 февраля 1971 года в испытательном полете на летающей лаборатории Ту-16ЛЛ, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя, летчик погиб.

В докладной записке, составленной после трагедии, написано: "Причиной катастрофы Ту-16ЛЛ явился обрыв внешних закрылков самолета, находившихся в посадочном положении, при скорости полета, по прибору превышающей 500 км/ч. Причину отклонения закрылков в связи с полным разрушением самолета и уничтожением его фюзеляжа в результате пожара в месте падения установить не удалось". Амет-Хану Султану не исполнилось и 51 года.

Так он всей своей жизнью доказал, что в стране ему были открыты все возможности и мальчику из небогатой семьи горцев ничто не помешало стать высококлассным летчиком, одним из лучших в стране.

Память о летчике увековечена и хранится по всей России. Бронзовый бюст Амет-Хана Султана установлен в городе его рождения — Алупке. Бюсты есть в Махачкале, Каспийске, Феодосии, Киеве, поселке Цовкра-1 в Дагестане, памятник герою установлен в Ярославле. Памятные знаки и мемориальные доски установлены в Ярославской области, в Алупке, Симферополе, Мелитополе, в крымском поселке Багерово и в Жуковском. В Алупке создан Музей Амет-Хана Султана.

Его имя носят малая планета №6278 "Аметхан", открытая 10 октября 1971 года, аэропорт в Махачкале и горный пик в Дагестане.

