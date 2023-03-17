В Херсонской области пресекли попытку высадки десанта ВСУ на левый берег Днепра

Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 17 марта. /ТАСС/. Российские артиллеристы пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадить десант на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил в пятницу врио губернатора Владимир Сальдо.

"Действительно, наши артиллеристы потопили баржу с вражеским десантом, переплывавшую Каховское водохранилище. Потери противника, вероятно, составили несколько десятков человек. <...> Случай на Каховском водохранилище - самая крупная попытка переправы в последнее время. И по числу потерь еще более провальная и безуспешная, чем обычно", - сказал Сальдо.

Он напомнил, что попытки переправы небольших групп на одной или нескольких лодках через Днепр происходят регулярно. "Однако Каховское водохранилище, Днепр, плавни находятся под постоянным наблюдением наших военных. На воде не спрячешься - все вражеские лодки выявляются, по ним открывается огонь стрелкового оружия, а при необходимости - артиллерии. Обычно часть плавсредств уничтожается на воде, остальные спасаются бегством", - добавил врио губернатора.

Сальдо отметил, что российские разведчики регулярно проникают на правый берег Днепра и наносят там урон противнику.