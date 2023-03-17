17 марта, 11:08
Военная операция на Украине

Минобороны заявило об уничтожении до 25 военных ВСУ на херсонском направлении

© Минобороны России

Также уничтожена установка "Акация"

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили за сутки на херсонском направлении до 25 военных и самоходную артиллерийскую установку (САУ) "Акация" Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 25 украинских военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, боевая машина РСЗО "Град" и самоходная артиллерийская установка "Акация", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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