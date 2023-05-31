30 мая, 21:00,
обновлено 30 мая, 21:20
Онлайн

Военная операция на Украине. Онлайн

Андрей Рубцов/ ТАСС
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси  на заседании Совета Безопасности ООН изложил пять принципов по защите Запорожской АЭС. Они включают запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение в Шебекинском округе после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Основные события 31 мая - в онлайн-трансляции ТАСС.

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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