Военная операция на Украине. Онлайн

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на заседании Совета Безопасности ООН изложил пять принципов по защите Запорожской АЭС. Они включают запрет на ведение огня с территории станции и в ее сторону, в сторону ее реакторов, персонала, хранилищ отработанного топлива.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что энергетики восстановили электроснабжение в Шебекинском округе после обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Основные события 31 мая - в онлайн-трансляции ТАСС.