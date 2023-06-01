Главком ВМФ РФ отметил мужество североморцев при выполнении специальной военной операции

Адмирал Николай Евменов заявил, что военные продолжат оттачивать свой профессионализм во время учений в Арктической зоне

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота России проявляют мужество и воинское мастерство в ходе специальной военной операции, выполняют задачи по восстановлению мира на территории Сирии. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов в поздравлении в связи с 290-летним юбилеем объединения.

"Личный состав Северного флота с достоинством и честью выполняет свой патриотический и воинский долг, мужественно несет нелегкую службу по обеспечению безопасности РФ, защите ее национальных интересов в районах Мирового океана. Североморцы выполняют задачи по восстановлению мира на территории Сирийской Арабской Республики, проявляют беспримерную храбрость, мужество и высокое воинское мастерство в ходе специальной военной операции", - сказал адмирал Евменов, слова которого приводятся в сообщении военного ведомства.

Северный флот будет и далее пополняться надводными кораблями и подводными лодками новых поколений, а его стратегическая морская ядерная составляющая будет укрепляться и развиваться с целью гарантированного обеспечения безопасности государства, отметил он. Североморцы продолжат оттачивать свой профессионализм в ходе учений различного уровня в Арктической зоне. Они будут проводить океанографические и гидрографические исследования Арктики, в том числе и во взаимодействии с Русским географическим обществом.

"Во все времена моряки-североморцы выполняли свой долг по защите национальных интересов России, всегда служили образцом воинской доблести. Будучи исследователями и первооткрывателями, они являлись устроителями земель Российского Заполярья", - напомнил адмирал. Евменов подчеркнул, что североморцы сохранили и приумножают достижения отечественной школы подледного плавания. Подводные силы Северного флота успешно применяют этот опыт, выполняя задачи в Арктике, в том числе в приполюсных районах.

Главнокомандующий ВМФ напомнил, что свою летопись Северный флот начинает с 1733 года, когда был создан Архангельский военный порт с учрежденной при нем эскадрой кораблей под командованием вице-адмирала Петра Бредаля.